Kivonul Magyarországról egy komoly német bank

A német külkereskedelem mintegy 30 százalékának lebonyolításában közreműködő társaság 15 országban alakítja át vagy szünteti meg tevékenységét. Magyarországról kivonul, ami az 1993 óta működő leánybank, a vállalati ügyfeleket kiszolgáló, négy fiókot üzemeltető és több mint száz ember foglalkoztató Commerzbank Zrt. értékesítését jelenti.

A Commerzbank a térség több más országban is beszünteti tevékenységét,

Más térségekben a jelenlét szintjét csökkentik. Brazíliában például, ahol alig néhány éve, 2016-ban szereztek bankengedélyt, ugyancsak eladják a leánybankot és csak képviseletet tartanak majd fenn, az Egyesült Arab Emírségekben pedig képviseletté alakítják át az ország legnagyobb városában, Dubajban működő fióktelepüket.

A legnagyobb változás a luxemburgi fióktelep bezárása

A miniállamban nagyjából kétszázan dolgoznak, úgynevezett konzorciumi hitelekkel foglalkoznak; ezt a tevékenységet Németországba helyezik át.

One of the major banks of Germany @commerzbank has planned to withdraw from locations including Hong Kong, Luxembourg, and Hungary as part of its previously announced restructuring.

Singapore will now handle Asia sales#Singapore #Banking pic.twitter.com/E9pO3pJ7el

— bankquality (@bankquality) March 1, 2021