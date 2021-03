Floyd-tárgyalás: dollárezreket fizet Minneapolis az influenszereknek

Minneapolisi hivatalnokok influenszerek csoportját foglalkoztatják, hogy azok úgynevezett jóváhagyott üzenetek küldésével befolyásolják a közvéleményt Derek Chauvin volt rendőrtiszt tárgyalásán, amelyet George Floyd tavaly júniusi halála ügyében folytatnak le – számolt be a The New York Post.

A város hatóságai 2000 dollárt fizetnek minden továbbított és jóváhagyott információért a széles médiaérdeklődéssel kísért és várhatóan robbanásveszélyes helyzetet hordozó tárgyalásról, melyre a következő hónapokban kerül sor– írta a Fox News.

A cél, hogy olyan közösségek is hozzájussanak az információkhoz, amelyek általában nem követik a fősodorbeli hírforrásokat vagy a városi kommunikációs csatornákat, és akik nem angolul tájékozódnak – így a WCCO-TV.

Crews installed barbed wire, chain link fence, concrete barriers, and concertina wire as they worked to fortify the Hennepin County Government Center and City Hall Wednesday in preparation for Derek Chauvin’s trial in the killing of #GeorgeFloyd. (Anthony Souffle/@StarTribune) pic.twitter.com/vOsU65qDgq

— Anthony Soufflé (@AnthonySouffle) February 24, 2021