Orbán Viktor visszavágott a saját szabályait felrúgó Néppártnak

Novák Katalin közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Elfogadhatatlan, hogy mialatt egész Európa élet-halál harcot vív a koronavírus ellen, amikor naponta ezrek halnak meg a kontinensen, a brüsszeli buborékban az Európai Néppárt képviselőcsoportja azon dolgozik, hogyan tudná a Fideszt kizárni soraiból.”

– írta Novák Katalin.

Its unacceptable that while Europe is fighting to save lives & our main prior is to protect our citizens, some in the @EPP are busy trying to exclude Fidesz from @EPPGroup. They have no majority under current rules so they tailor made retroactive rules to expel us. Good-bye, RoL? pic.twitter.com/frsv1j0YSs

— Katalin Novák (@KatalinNovakMP) February 28, 2021