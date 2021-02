Csehország Brüsszel jóváhagyása nélkül is oltani kezd a Szputnyik V-vel

Megelégelték a várakozást Csehországban, ahol már a húszezret is meghaladta a járvány áldozatainak száma. Andrej Babis miniszterelnök bejelentette, hogy az ország az uniós gyógyszerügynökség jóváhagyása nélkül is használni fogja az orosz Szputnyik V vakcinát.

První zásilka s jedním milionem antigenních testů pro samotestování žáků ve školách dnes dorazila do Česka.

🚒 @hasici_cr testy převezli do skladu ve Svojšicích, k jejich distribuci do krajů dojde ve chvíli, kdy bude návrat žáků do škol aktuální.

👉 https://t.co/JxdLWg2N1G pic.twitter.com/soX7nnxvNF

— Ministerstvo vnitra (@vnitro) February 27, 2021