Több ezer földrengés rázta meg Izlandot

Az 5,2-es rengés epicentruma a sziget délnyugati csücskén lévő Reykjanes-félszigeten volt, a fővárostól, Reykjavíktól délre. Sem sérültekről, sem komolyabb károkról nem érkezett jelentés, de az izlandi polgári védelem elővigyázatosságra intette a lakosokat.

A több száz földmozgásból a szombat reggelin kívül kiemelkedett még egy szerdai rengés, amely elérte az 5,7-es fokozatot.

Ongoing #earthquake activity in Reyjkanes peninsula, #Iceland: 4 days of epicenters (data from Icel Met Office). Concentration of aftershocks follows mostly NNE-SSW main rupture (M5.7) with a possible conjugate one involved (SW-NE). High-res figure here: https://t.co/rMxL3dAXKR pic.twitter.com/tNncNsSCSX

— Sotiris Valkaniotis (@SotisValkan) February 27, 2021