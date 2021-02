Júniusban érkezhet az uniós gazdasági mentőcsomag első részlete

Portugália az Európai Unió soros elnökeként meghatározta a helyreállítási és rugalmassági szabályozás, valamint a strukturális alapokról szóló csomag életbe lépésének fontosabb feltételeit – számolt be a miniszterre hivatkozva az Euractiv brüsszeli hírportál csütörtökön.

– jelentette ki Nelson de Souza.

Hozzátette: az EU27-eknek le kell zárniuk a saját forrásaik felhasználásával kapcsolatos döntéshozatali folyamatot, és Portugália, mint az unió soros elnöke reméli, hogy ez a folyamat április közepére befejeződik.

