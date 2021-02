Csalóként írta be a nevét a történelembe, most a müncheni levéltár megkapta az orosz cár "lányának" dokumentumait

Megosztás Tweet



A magát az utolsó orosz cár lányának kiadó Anna Anderson Manahan dokumentumgyűjteményét kapta meg a bajor állami levéltár.

fotó: Wikipédia

Az 1918-ban meggyilkolt orosz cár, II. Miklós legfiatalabb lányának, Anasztáziának, a Romanovok állítólagos leszármazottjának kiadva magát Anna Anderson Manahannek sikerült némi hírnévre szert tennie. Számos okirat és tanúvallomás volt hivatott bizonyítani cári származását, azonban később, a nő halála után elvégzett DNS-elemzés mindent cáfolt.

Az „Anasztázia-archívumot” a bajor állami levéltár kapta meg – közölte az igazgató hétfőn Münchenben.

A gyűjtemény bepillantást nyújt abba a lázas ténykedésbe, mellyel Anderson Manahan és barátai a cári származás elismerésén fáradoztak.

Az asszony annak idején azzal állt elő, hogy ő volt az egyetlen, aki túlélte a cári család lemészárlását.

Az iratkollekcióban megtalálható a levelezés, amelyet támogatóival, köztük felsőbb nemesi körök tagjaival folytatott. Üzleti dokumentumokat is tartalmaz a gyűjtemény, köztük van például története filmre vitelének értékesítési ajánlata, de Anna végrendelete is. A perek iratai is a gyűjtemény részét képezik.

A németországi születésű Anderson Manahan – eredeti nevén Franziska Schanzkowska - egészen 1984. február 12-én, az amerikai Charlottesville-ben bekövetkezett haláláig mindent megtett, hogy Anasztázia Nyikolajevna Romanova nagyhercegnőként ismertesse el magát.

A sok csaló közül, akik Anasztáziának adták ki magukat, ő volt az egyetlen, akire életében nem sikerült rábizonyítani, hogy hazudott.

A címlapfotó: MTI (Az utolsó cár: Vér és Forradalom című kiállításon készült a londoni Science Museumban 2018-ban. A tárlat II. Miklós utolsó orosz cár és családja kivégzésének 100. évfordulója alkalmából nyílt.)