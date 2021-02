Egy 21 éves lány átevezte az Atlanti-óceánt

Az észak-yorkshire-i Jasmine Harrison úszásoktató decemberben indult el a 4828 kilométeres útra a Kanári-szigeteki La Gomerából. A 70 napos, háromórás és 48 perces út végén szombaton kötött ki Antigua szigetén.

A BBC-nek elmondta, három évvel korábban, a Talisker Whisky Atlantic Challenge verseny 2017-es döntőjét látva jött az ötlete, hogy nevezni fog.

Amikor a hosszú átkelésről kérdezték, elmondta, hogy jó és rossz emlékek elegyét élte át, tetszett neki, hogy kiszállhatott a mindennapi rutinból.

🏆 RUDDERLY MAD FINISHES TWAC2020 + NEW WORLD RECORD🏆

21 year old Jasmine Harrison of @rudderlymad has completed the @TaliskerWhisky Atlantic Challenge in 70 days, 3 hours, 48 minutes, breaking the WORLD RECORD for the youngest female to row solo across any ocean!#TWAC2020 pic.twitter.com/ktMNgEu7gm

— Atlantic Campaigns (@ACampaigns) February 20, 2021