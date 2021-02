A francia identitásért küzdenek, mégis feloszlatással fenyegetik őket

Megosztás Tweet



Európáért küzdenek, nemet mondanak az illegális bevándorlásra és az iszlamizációra, A Génération Identitaire (Öntudatos generáció) nevű fiatalokból álló szervezet 2012-ben alakult, akkor egy szélsőségeseket támogató mecsetet foglaltak el. Nemrég a Pireneusokban akadályozták meg, hogy migránsok illegálisan érkezzenek Spanyolországból Franciaországba. Akciójukkal az illegális bevándorlás veszélyeire hívják fel a figyelmet, mégis a feloszlatás veszélye fenyegeti őket. A szervezet szóvivőjével, Thais d'Escufonnal a Vasárnapi újság készített interjút.

– Nem volt könnyű önökre lelni. Az interneten nem találtam sem önt, sem a mozgalmat, nincsenek jelen a Facebookon, az Instagramon, sem a Twitteren, vagyis a nagyobb közösségmegosztó oldalakon. Miért nem?

– Egészen pontosan a politikai és ideológiai cenzúra miatt. Megfigyeltük, hogy minden nagyobb akciónk után, amelyeket nagyobb médiafigyelem is kísért, szisztematikusan törölték az oldalunkat. 2018-ban például az Alpokban hajtottunk végre egy akciót, és megakadályoztuk, hogy Olaszország felől migránsok jöjjenek Franciaországba. A Facebookon található 120 ezer követőnket törölték. Tavaly egy párizsi akciónk nyomán nonprofit civil szervezetek hatására a Twitteren ugyanennyi követőnket törölték. Most a Pireneusokban lezajlott akció után az Instagramon ugyanez történt. Marad a saját honlapunk.

– Hallottak arról, hogy vannak olyan országok, mint Lengyelország vagy Magyarország, amelyek törvényt szeretnének a nagy technológiai vállalatok hazai működésének szabályozásáról?

– Igen hallottam erről, ez nagyszerű ötlet. A mi mozgalmunk egyébként feljelentette a Twittert és a Facebookot. Tettük ezt még akkor is, ha évekig tartó eljárásról lesz szó, és úgy látjuk, hogy nem sok esélyünk van a nyerésre. Ezek a nagy techcégek államok az államban. A mi mozgalmunkat soha nem ítélték el, vagyis soha nem tettünk olyat, ami túllőtt volna az állami törvényeken. Ők mégis cenzúrát alkalmaznak.

– De nem csak a Facebook, hanem néhány napja a francia belügyminiszter, Gérald Darmanin is fel akarja oszlatni a mozgalmukat. Mit mondanak önök erre? A miniszter azt mondja, hogy önök megsértik a francia törvényeket.

– Teljesen abszurd ez a feltételezés. A francia törvények szerint nem lehet illegálisan átlépni migránsoknak a francia határt. Ez az egyetlen dolog, amit kérünk. Darmanin egyébként ezzel csak a gyengeségét bizonyítja, hiszen mi, fiatalok védjük meg a határokat, a rendőrség nem tudja. Politikája szörnyű és kudarcos. Emmanuel Macron köztársasági elnököt akarja ezzel kiszolgálni, vagyis mindenkinek megpróbálnak engedményeket tenni. Nemrégiben feloszlattak két radikális muszlim szervezetet, amelyeknek iszlamista terrorista csoportokkal volt kapcsolatuk. Most a mi kiiktatásunkkal a migránspártiaknak akarnak kedvezni. Az egyik iszlamista csoport egyébként meg akar minket semmisíteni, mi pedig csak patrióta alapon meg akarjuk védeni az országunkat.

– Azt mondja, hogy szörnyű a francia politika, ami a migránskérdést illeti. Miért?

– Úgy látjuk, hogy egyre súlyosabbak az etnikai konfliktusok az országban. Az is teljesen nyilvánvaló, hogy a migráció és a terrorizmus között szoros kapcsolat van. A törvény felhatalmazást ad arra, hogy veszélyes iszlamista személyek belépjenek Franciaországba. Erre szerettük volna felhívni a figyelmet néhány napja a Pireneusokban, hiszen illegális migránsok akartak a határon átjönni. Ugyanilyen illegális migránsok vágták el egy pap torkát tavaly és fejeztek le egy középiskolai francia tanárt. Ezek az emberek Lampedusán keresztül jöttek Európába és követtek el szörnyűséget Franciaországban. Ezeket a tényeket szeretnénk reflektorfénybe állítani, de azt látjuk, hogy a francia politika prioritása nem feltétlenül ugyanez, vagyis nem a saját állampolgárai életének a megvédése.

– Valójában mi történt néhány napja a Pireneusokban?

– A mozgalom harminc tagja őrcsapatot állított az egyik határállomáson. Tettük ezt azért, mert a helyi prefektus még január elején adta parancsba, hogy a rendőrség rendkívüli körültekintéssel figyelje a hegyi ösvényt, mivel az értesülések szerint fokozott „bevándorlás- és terroristaveszély” fenyeget az útvonalon, amelyet afrikai bevándorlók arra használnak, hogy Spanyolországból Franciaországba szökjenek. A rendőrség azonban nem tett semmit. Mi a határ teljes lezárását követeltük. Fennállt a terrorizmus veszélye, és teljesen abszurd volt, hogy a határ mégis nyitott maradjon. Amikor odamentünk, meglepetéssel konstatáltuk, hogy egyetlen rendőr sem volt a helyszínen. Erről értesítettük a prefektust, és aztán átsétáltunk minden akadály nélkül a spanyol oldalra.

– És a rendőrök miért nem mentek oda?

– Csak azért nem, mert a helyi prefektus szeretett volna harcolni az illegális migráció ellen. A kormány is ezt mondja, de csak szavakban, nem tettekben. A belügyminiszter harcol az iszlamizáció ellen, de valójában csak kilenc mecsetet záratott be, miközben legalább százötven ilyen van, ahol veszélyes emberek, csoportok rejtőznek. És ez minket megrémít.

– Mit mondanak az adatok, hány illegális migráns lép az ország területére évente?

– 2019-ben a belügyminisztériumi adatok szerint 400 ezer ember. Vagyis 300 ezren kértek tartózkodási engedélyt, 100 ezren pedig menedékjogot. 400 ezer ember ez nagyon sok, annyi, mint az ötödik legnagyobb francia város, Nizza lakossága. Öt évenként ez kétmillió embert jelent. Ennyien laknak Párizs belső kerületeiben. Mindez nagy gazdasági és biztonsági kérdést vet fel.

– És ezek az emberek főleg a hegyeken és a tengereken keresztül érkeznek?

– Igen, korábban főleg az Alpokon keresztül Olaszországból, de egyre inkább a Pireneusok hágóin Spanyolországból. Mint legutoljára.

– Olvastam több olyan cikket is az interneten, amely szerint az önök csoportja szélsőjobboldali, és annak a csoportnak a romjain alakult meg 2012-ben, amely csoport a 2000-es évek elején merényletet tervezett Jacques Chirac akkori köztársasági elnök ellen. Ez igaz?

– Semmilyen kapcsolatunk nincs ezzel a csoporttal, ezt a média találta ki. A Génération identitaire, vagyis az Öntudatos generáció mozgalom akkor alakult, amikor 2012-ben elfoglaltunk egy mecsetet Poitiers-ben. Ebben a mecsetben volt ugyanis egy terrorista csoport is. Ekkor indítottuk a mozgalmat.

– És megérte elfoglalni a mecsetet? Volt bármilyen változás azóta?

– Sajnos nem sikerült bezáratni a mecsetet, ez is mutatja a kormány elégtelen rendelkezéseit hasonló ügyekben. Viszont sikerült a médianyilvánosságon keresztül megmutatni a problémát.

– Azt is olvastam, hogy néhányan úgy emlegetik önöket, mint a jobboldali Greenpeace.

– Igen, így van, mi is gyakran mondjuk ezt. A mi mozgalmunk célja az illegális migráció megállítása. Mindezt sokkoló akciókkal hajtjuk végre, így szeretnénk felhívni magunkra a figyelmet. Vagyis az akciókat tekintve tényleg van hasonlóság közöttünk: de a mi céljaink nem ugyanazok, mint a Greenpeace-nek. Amikor a kormány azt mondja, hogy a mozgalmunk problémákat ró az országra, ez nem igaz, hiszen a nonprofit civil szervezetek ugyanígy dolgoznak, ugyanilyen eszközökkel. Mi nem követünk el erőszakot, és a legutóbbi akciónk során a prefektus is elismerte, hogy ugyan nem értett egyet az akciónkkal, de nem sértettünk törvényt.

– És ha lenne közös cél, együttműködnének egyszer a Greenpeace-szel?

– Nem, mert a Greenpeace akciói inkább környezetvédelmiek, progresszisták. Amiben hasonlítanunk, azok csak az akciók formái, de nem azok tartalma.

– Hogy képzelik el Franciaországot? Milyen kép él önökben az országról?

– A mi Franciaországunk szakít a mostani politikával, leállítja a veszélyes migrációt, harcol az iszlamizáció ellen, és identitásában a francia és európai hagyományokat követi. Egy olyan országot, amely büszke magára, történelmére, múltjára, és amely visszaküldi az illegálisan az országban itt tartózkodó migránsokat.

– Ha nem tévedek önök nem az iszlám vallás ellen vannak, sokkal inkább az iszlamizáció ellen.

– Mindenhol van kapcsolat a vallás és annak szélsőséges árnyalati között. Az iszlámnak bizonyos törvényei, a saría alapján teljesen eltérőek az európai gyakorlattól. A muszlim fiatalok 55 százaléka szerint a muszlim jog, a saría erősebb, mint a francia joggyakorlat, vagyis az iszlám nem kompatibilis az európai civilizációval.

– És az utóbbi napok eseményei, nem lát változást Macron politikájában?

– Ez inkább csak kommunikáció. Macron kivívta néhány muszlim ország haragját, aztán el is kezdett szabadkozni. Látszik tehát, hogy mindezt a politikai voksok miatt tette. Tudja nagyon jól, hogy minden felmérés azt mutatja: a franciáknak egyre inkább elegük van a migrációból. Macron is elkövet annyi hibát, mint elődje. a szocialista François Hollande, vagy a korábbi elnökök. Szerintem Macron rosszabb, mint elődei.

– Most, hogy a belügyminiszter be akarja tiltani a mozgalmukat, így most földalatti mozgalommá alakultak vagy tovább végzik akcióikat? nem félnek?

– Jelenleg még működünk, nem sikerült a feloszlatás. Időről időre a szélsőbal és bizonyos médiumok követelik feloszlatásunkat, de ez még egyetlen kormánynak sem sikerült, azért, mert semmilyen jogsértő dolgot soha nem követtünk el: ha most sikerül, annak csakis ideológiai háttere lehet, és mi tovább folytatjuk más néven a harcunkat. Amíg megmarad az illegális migráció, a célunk sem fog megváltozni.