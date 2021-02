FFP2-es vagy dupla orvosi maszkot kell hordani Csehországban

Megosztás Tweet



Csehországban a jövő héttől a tömegközlekedési eszközökben, egészségügyi intézményekben és az üzletekben már nem elég az egyszerű arcmaszkok viselése, hanem legalább FFP2 légzésvédőt kell használni. Ha valaki nem jut hozzá ilyen arcvédőhöz, akkor a kék színű orvosi maszkból kell egyszerre kettőt viselnie.



Változatlanul tovább romlanak a koronavírus-járvány mutatói Csehországban. A kormány ezért pénteken este elhalasztotta az üzletek korábban hétfőre jelzett megnyitását és megkérdőjeleződött az iskolák március elsejére tervezett részleges megnyitása is.

A cseh egészségügyi minisztérium honlapján szombaton reggel közölt kimutatásokból kitűnik, hogy pénteken

6366-ra emelkedett a kórházban kezelt betegek száma, közülük 1290 állapotát súlyosnak minősítették az orvosok.

Mindkét szám néhány napja újra emelkedik, akárcsak a járvány terjedését mutató reprodukciós szám. Pénteken ez a korábbi 1,09-ről 1,19-re nőtt, ami egyértelműen jelzi, hogy a járvány terjedése gyorsulóban van. A járvány tavaly márciusi kitörése óta elhunytak száma már meghaladja a 19 ezret. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg több mint százezer.

A kórházi helyzet néhány járásban kezd drámaivá válni, mert egyre több kórház ágyhiánnyal, illetve képesített személyzethiánnyal küszködik. Már napok óta tele van a chebi, a sokolovi és a trutnovi járási kórház, és a betegeket ezekből a lezárt járásokból más kórházakba kell szállítani. Naponta 15-20 emberről van szó. A kelet-csehországi chrudimi kórház pedig bejelentette, hogy

az új betegeket már csak az intézmény folyósóin tudják elhelyezni.

Felmerült az is, hogy mérlegelik a tornatermek átalakításának a lehetőségét is ideiglenes kórházteremmé. Ezt Jan Blatny szakminiszter közölte pénteken este a közszolgálati televízióban. Blatny bejelentette, hogy keddtől kezdődően a tömegközlekedési eszközökben, egészségügyi intézményekben és az üzletekben már nem elég az egyszerű arcmaszkok viselése, hanem legalább

FFP2 légzésvédőt kell használni.

Ezeket a légzésvédőket a kormány korábbi rendelete szerint jelenleg áfa nélkül kell árulni az országban. Sajtójelentések szerint a jobb légzésvédők iránti kereslet azonnal megkétszereződött-megháromszorozódott.

Ha valaki nem jut hozzá ilyen arcvédőhöz, akkor a kék színű

orvosi maszkból kell egyszerre kettőt viselnie.

Folytatódik az oltási program is, naponta mintegy 15 ezer embert oltanak be, kizárólag az EU-ban jóváhagyott vakcinákkal. Eddig mintegy 540 ezer ember kapott vakcinát, mintegy 200 ezren már a második adagot is. Az oltás gyorsabb tempóját a vakcinahiány akadályozza.

Vezető cseh politikusok ismételten felhívták a lakosság figyelmét, hogy tartsák be a kihirdetett óvintézkedéseket, mert ez az alapja a kór elleni sikeres küzdelemnek.

