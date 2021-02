Rasszista oroszlántámadás? – Letakarták a 120 éves múzeumi tárgyat

Az Egyesült Államokban az ideológia folytatta térhódítását a tudományok területén. Ennek újabb állomása a Pennsylvania állambeli Pittsburghben a Carnegie Természettudományi Múzeumban (Carnegie Museum of Natural History) történt eset – írja a Valeurs Actuelles című francia konzervatív lap.

A magyar származású David Harsanyi, a Washington Post publicistája hívta fel a figyelmet Twitter-bejegyzésében a történelmi időket idéző múzeumi tárgyra. A dioráma életnagyságú, preparált figurákkal ábrázol egy afrikai jelenetet, melyen két oroszlán támad egy teveháton menekülő, színes bőrű futárra. (A diorámák egy tájat, jelenetet, tevékenységet, történelmi eseményt stb. mutatnak be, három dimenzióban – a szerk.)

Stop treating people like a bunch of babies! (someone sent me this from the Carnegie Museum of Natural History) pic.twitter.com/ZvmbKWXimt

— David Harsanyi (@davidharsanyi) February 15, 2021