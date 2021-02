Hobbit-lak kiadó!

Megosztás Tweet



Az erdő közepén magunkra zárhatjuk a buckába ásott, jellegzetes hobbit-ház kerek faajtaját, vagy kiülhetünk a hangulatos kis székekhez, asztalokhoz. Nem messze magasles vigyázza reggelinket, bár senki nem zavar meg, ha egy hétvégét arra szánunk, hogy a Gyűrűk Ura világában élhessünk – a franciaországi Dordogne-ban.

Az immár megvalósított ötlet, hogy Tolkien híres regényének világában tölthessenek néhány napot a lelkes turisták, Vincent Biouissou, volt pénzügyi tanácsos fejéből pattant ki. Ő hozta létre a Nid 2 rêves nevű vállalkozást, melynek célja, hogy megvalósítsa a lakatlan erdőben kialakított hobbit –tanyát – számol be a FranceBleu rádió online oldala.

A két szomszédos kis bucka-lakot éppen úgy, félig földbe ásva alakították ki, ahogy az a Gyűrűk Urában szerepel. Még az „átlátszó kupolát” is beépítették, „melyen keresztül, egy aknán át, nappal fény hatol be, éjjel pedig lehet látni a csillagokat”, ahogy az a regény lapjain is olvasható.

Hogy az itt megszálló turisták teljes kényelemben tölthessék idejüket, a belül tágas, mintegy 40 négyzetméteres szálláshelyet a legkorszerűbb berendezésekkel egészítették ki. A szállást nem a vékonypénzű közép-kelet-európai turistáknak alakították ki, egy éjszaka alapáron is legalább 220 euró, ha egy pár itt tölti a hétvégét.