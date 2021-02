Ezrével mentik a fagyhalálra ítélt tengeri teknősöket – VIDEÓ

Megosztás Tweet



Ezrével mentik a Texast sújtó extrém hideg miatt megdermedt tengeri teknősöket a helyi polgárok. A hideg miatt veszélybe került hüllőket egy dél-texasi kongresszusi központba szállítják.

Az intézmény igazgatója elmondta, hogy folyamatosan érkeznek az autók és kisteherautók, van, aki egy-két teknőst hoz, de 80-100 teknőssel megpakolt utánfutók is érkeztek már. Mint hozzátette: sajnos nem mindegyik állat éli túl ezt a hideget, de igyekeznek annyit megmenteni közülük, amennyit csak lehet – idézte a The Guardian.

A Mexikói-öböl partvidékénél húzódó South Padre-szigeten lévő kongresszusi központ hétfőn nyitotta meg kapuját a teknősök előtt, amikor kiderült, hogy a szomszédságában működő, tengeri teknősök megmentésével foglalkozó Sea Turtle Inc. már nem tud több bajba került állatot elhelyezni, ráadásul a texasi áramkimaradás őket is érintette. Az áram- és vízszolgáltatás a kongresszusi központban is csak szerdán állt helyre.

Az elmúlt pár napban több mint 3500 tengeri teknőst szállítottak a központba az önkéntesek. Mivel az előrejelzések szerint újabb hideghullám érkezik a térségbe, egyelőre nem tudják, hogy mikor lehet majd visszaengedni a hüllőket az óceánba.

Szerdán 4 Celsius-fok hideg volt a környéken, szombatra azonban, ha a hőmérséklet 15 fok fölé emelkedik, már elég meleg lehet a teknősök szabadon engedéséhez. Mióta az áramszolgáltatás helyreállt, a központban biztosítani tudják a 15 fok fölötti hőmérsékletet az állatoknak.

Az Egyesült Államokban tomboló hideget a madarak és a majmok sem bírják. Majmok és számtalan madár fagyott halálra a texasi rekordhidegben az áramszünet miatt egy főemlős-rezervátumban San Antonio közelében.