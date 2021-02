Svédország bevallotta: tévedtek

Megosztás Tweet



Lebecsülték a koronavírus erejét, nem vették elég komolyan a második hullámot – mondta a svédországi védekezést irányító fő-virológus. Svédország gyakorlatilag egy éve külön utakon jár, mint Európa többi országa. Vannak óvintézkedések, de általában lazábbak, mint máshol. Abban reménykedtek, hogy így gyorsabban kialakulhat a tömeges védettség. A fő virológus azonban most elismerte, hogy csak az oltás tudja megfékezni a járványt – hangzott el az M1 Híradójában. Nagy-Britannia viszont megint egy lépéssel a világ előtt jár.



Ritka látványt nyújtott a svédországi emberek életvitele tavaly márciusban, akkor, amikor szinte az egész világ bezárkózott a járvány elől. Sem az iskolák, sem a munkahelyek, sem az éttermek nem zártak be, az utcák ugyanolyan zsúfoltak voltak, mint a járvány előtt.

A maszk vagy a kesztyű viselése, valamint a társadalmi távolságtartás is csak ajánlott volt. Kizárólag az 500 főnél népesebb rendezvényeket tiltották be, illetve látogatási tilalmat vezettek be az idősotthonokban. Akkor sokan üdvözölték ezt a hozzáállást, bár volt, aki tartott a következményektől.

Azóta már a svéd király, az egészségügyi miniszter és a kormány több tagja is beismerte: tévedtek.

Anders Tegnell, az ország legismertebb virológusa pedig a napokban arról beszélt a brit The Telegraph című újságnak, hogy már a járvány kezdetén rosszul tippeltek. Abból indultak ki ugyanis, hogy az influenzát sokan tünetmentesen átvészelik, felgyógyulnak, majd antitesteket termelnek, és így gyorsan el tudják érni a tömeges védettséget.

Védőoltás nélkül nem lehet elérni a tömeges immunitást

A virológus úgy fogalmazott: nagy hibákat követtünk el, és ma már nyilvánvaló, hogy védőoltás nélkül nem lehet elérni a tömeges védettséget. Hozzátette: még decemberben sem vettük elég komolyan a második hullámot, amikor a többi ország már keményen védekezett. Nagy hiba volt – mondta.

A járvány súlyos második hullámával szembesülve Svédország december óta korlátozásokra kényszerült. Bezárták az edzőtermeket, könyvtárakat és uszodákat. A maszkviselést azonban továbbra is csak ajánlották a tömegközlekedési eszközökön, csúcsidőben. A határokon pedig csak azt engedik be, aki rendelkezik negatív koronavírus-teszttel.

A kormány szerdán arra figyelmeztette a lakosságot, ha nem tartják be az ajánlásokat, az új vírustörzs a következő hónapokban hozzájárulhat a járvány harmadik hullámának kialakulásához.

„Svédországban még mindig súlyos a helyzet. A közelmúltban tapasztalt csökkenő fertőzési mutatók mára megtorpantak, aggasztó, hogy az esetek száma ismét nőtt a múlt héthez képest” – mondta Lena Hallengren egészségügyi miniszter.

Ennek ellenére a hétvégén zsúfolásig teltek a Stockholm közeli sípályák. „Otthon dolgozunk, otthon élünk, állandóan együtt vagyunk. Az, hogy így kijöhettünk a napsütésbe, új emberekkel találkozhatunk és, hogy mozoghatunk, mindez nagyon fontos számunkra” – mondta egy férfi.

A 10,3 millió lakosú Svédországban eddig csaknem 600 ezer koronavírus-fertőzöttet, és 12 ezer halálesetet regisztráltak. Az áldozatok hozzátartozói közül többen azt szeretnék, ha a felelősöket jogi eszközökkel büntetnék meg.

Megint egy lépéssel a világ előtt jár Nagy-Britannia

Az Oxford-AstraZeneca oltóanyagát adják be 300 fiatalnak, akik egy kutatásban vesznek részt, amelynek célja megtudni, milyen szintű védelem alakul ki tinédzserekben és gyerekekben az oltóanyag hatására.

„A kutatások alapján legtöbbször a fiatalok a vírus tünetmentes hordozói, és így könnyebben terjesztik, hiszen az emberek nem tudják, hogy ők is fertőzöttek. Ezért szükséges, hogy őket is beoltsuk, hogy ezzel csökkentsük a tünetmentes fertőzéseket ”– magyarázta a kísérletben részt vevő nővér.

Az oxfordi kutatással párhuzamosan indítanak el egy másik programot is, szánt szándékkal fertőznek meg koronavírussal embereket. 18 és 30 év közötti egészséges önkéntesek jelentkezését várják, akik természetesen kompenzációt is kapni fognak a kormánytól.

Az önkénteseket biztonságos és kontrollált körülmények között teszik ki a vírusnak és az egészségi állapotuk folyamatos ellenőrzése közben különböző oltóanyagokat adnak majd be nekik. A cél kideríteni, melyik a leghatékonyabb oltóanyag, illetve, hogy mi a fertőzés pontos lefolyása az emberi szervezetben, illetve, hogy hogyan befolyásolják az oltóanyagok a betegség lefolyását.

Az Egyesült Királyságban már több, mint 15 millióan kapták meg az oltást, ám a fertőzöttek száma még mindig magas.

Jelenleg több mint másfél millió a regisztrált aktív esetek száma. A brit kormány jövő hét elején készül bejelenteni, mikortól enyhítenek a korlátozásokon, és hogyan.

„22-e hétfőn elmondunk mindent arról, mi vár az országunkra. A lezárásból nagyon óvatosan és körültekintően kell kijönnünk, hogy ne kelljen újra visszahozni az intézkedéseket” – nyilatkozta Boris Johnson brit kormányfő.

Hétfő óta azoknak, akik járványügyi szempontból veszélyes országból utaznak be az Egyesült Királyságba, 10 napos kötelező karanténba kell vonulniuk egy kijelölt hotelben. A karanténhotel költségeit, ami meghaladhatja akár a 700 ezer forintot is, minden esetben az utazó állja. Aki megszegi a karantént, súlyos pénzbírságra, vagy akár börtönbüntetésre is számíthat.