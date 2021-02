A vakcinák miatt is egyre több migráns indul útnak Európába

Megosztás Tweet



Kormányzati segítséget kért kedden Bukarestben a migránshelyzet kezelésére Temesvár polgármestere, mert a város nem képes már egymaga megbirkózni az egyre súlyosbodó egészségügyi és szociális problémával – hangzott el az M1 Ma Reggel című műsorában.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója elmondta: Az idei év eddigi időszakában a szerb, román és horvát határszakaszon összesen közel 11 500 határsértőt fogtak el a magyar hatóságok és 150 ember ellen indult büntetőeljárás embercsempészés miatt. A hideg ellenére folyamatos a határra érkezés, nagy intenzitással működnek az embercsempészek.

A román határszakaszon is folyamatos az aktivitás. A fő problémát az okozza, hogy a Szerbia felől Romániába érkező migránsok nyílt táborokba kerülnek, ahonnan rövidesen megszöknek és feltűnnek a határok közelében. Lakásokat foglalnak, köztörvényes bűncselekményeket követnek el és félelmet keltenek a lakosságban – árulta el a főtanácsadó. Az ebből adódó konfliktushelyzet politikai feszültségeket is szít.

A migrációs útvonalakon a tél ellenére is nagy az aktivitás és ez arra enged következtetni, hogy folyamatos kapcsolatban állnak az embercsempészekkel, így Olaszországon és Spanyolországon is folyamatos a nyomás. A líbiai partiőrség az európai pénzekért cserébe igyekeznek feltartóztatni a migránsokat, de az ország instabilitása miatt ez változó hatékonysággal bír, ráadásul a koronavírus-járvány is nehezíti a helyzetet nemcsak Líbiában, hanem a kibocsátó országokban is.

Az európai egészségügy fejlettsége és a vakcinák ittléte további okot ad a migránsoknak arra, hogy útra keljenek – fejtette ki Bakondi György.