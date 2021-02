Fejet fejért? Macron a Száhel-övezetben védené meg Európát

Megosztás Tweet



Európai országokat próbál bevonni sivatagi háborújába Emmanuel Macron francia elnök, aki Twitter-bejegyzésében népszerűsíti a katonai beavatkozást Franciaország volt gyarmatain. Szerinte a Száhel-övezetben folytatott harc Európa biztonságát garantálja.

Meg kell próbálni a lefejezésüket – ezt a Franciaországban különös felhangot jelentő kifejezést használta Emmanuel Macron köztársasági elnök az al-Kaidához kapcsolódó szervezetekre, amelyekkel szemben az úgynevezett Száhel-övezetben szeretne fellépni.

A Szaharától délre fekvő, éhségövezetnek is nevezett sáv nagy része évszázadok óta a francia gyarmatpolitika, később a gazdasági-katonai befolyás övezete volt. Macron az úgynevezett „G5 Sahel” Csád fővárosában, N’Djamenában tartott, február 16-án kezdődő, kétnapos videókonferenciáján szólalt fel.

A BFMTV nevű francia televízió elemzője, Philippe Corbé úgy véli: a „lefejezés” kifejezás használata azt jelenti, hogy Macron a legkevésbé sem a tárgyalásos megoldat tartja elképzelhetőnek.

Au Sahel, les résultats sont là.

Nous, Européens, nous mobilisons plus largement. Nous, membres de la Coalition pour le Sahel, conjuguons tous nos efforts derrière une dynamique collective pour et avec les populations. pic.twitter.com/u4Ezt0x2u3 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 15, 2021



A Le Figaro beszámol: az elnök 2020-ban 600 katonával egészítette ki a térségben tartózkodó, 5100 fős erőket, melyek Maliban, Nigerben és Burkina Fasóban tartózkodnak Az úgynevezett Operation Barkhane haderői az iszlamisták elleni harcra hivatkozva tartózkodnak Franciaország volt gyarmatain.

Mali, Európa biztonságának záloga

Macron, aki európai országokat próbál bevonni háborújába, Twitter-bejegyzésében népszerűsíti a katonai beavatkozást. A felvételen katonák láthatók, amint inni adnak a helyi lakosoknak. Az elnök a bejegyzésben azzal érvel, hogy „az európai országoknak is be kell kapcsolódniuk a Száhel-övezetben a terrorizmus elleni harcba, mert a terrorizmus leküzdése nemcsak a helybéli lakosság, de Európa biztonságát is szolgálja”.

Macron nagyra méltatta Csehországot, Észtországot, Portugáliát és Svédországot, amiért támogatják a G5-ök és a mali hadsereget segítő európai különleges erőket (Takuba).

Csád közölte, hogy 1200 katonával járul hozzá a terrorizmus elleni harchoz Mali, Burkina Faso és Niger hármashatárán.

Heiko Maas német külügyminiszter ugyanakkor közölte, hogy országa nem fog további csapatokat küldeni a Száhel-övezetben végrehajtandó katonai műveletekre. "Németország sok katonával vesz részt mindkét száheli misszióban, az EUTM európai kiképző és az ENSZ MINUSMA békefenntartó missziójában" - mondta Maas a konferencia végén. Hozzátette, hogy jelen pillanatban nem terveznek ezen felül további műveletekben részt venni, hanem inkább a meglévőkre kívánnak összpontosítani.

A bébi-elnök nagynak képzeli magát hadserege élén – írta „miche2” néven egy hozzászóló a történeket ismertető Valeurs Actuelles című francia konzervatív online oldalán. Egy másik olvasó, „Unvraisansdents” néven úgy látja: Macron azt szeretné, ha Franciaország diktatúrává lenne, mint Kína, ő pedig egész életében köztársasági elnök maradhatna.