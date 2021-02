Csatornába zuhant egy utasokkal teli busz a közép-indiai Madhja Prades államban kedden, legalább 35-en meghaltak, többeket keresnek – jelentette be a helyi rendőrség.

Asok Pandej körzeti rendőrfőnök azt közölte, hogy eddig 35 holttestet emeltek ki a több mint 9 méter mély csatornából, hét embert sikerült kimenteni. Helyszíni beszámolók szerint a buszon 50-60 ember utazott.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet.

The bus was carrying around 54 people #Siddhi #Busaccidenthttps://t.co/chOMfMF5bi

— THE WEEK (@TheWeekLive) February 16, 2021