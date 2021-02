A szlovákiai népszámlálás éket verhet a felvidéki magyarok közé

Megosztás Tweet



Szlovákiában február 15-én kezdődött a népszámlálás, amely előtt komoly társadalmi vitát váltott ki, hogy az állampolgárok egyszerre akár két nemzetiséget is feltüntethetnek sajátjukként a kérdőívben, a magyart és a szlovákot is. Többen kritikával illeték a módszert, mert szerintük előre tisztázni kellett volna, hogyan számol a politika az új adatokkal.

A Magyar közösség Pártja szerint ez a kérdéspár éket ver a felvidéki magyarok közé a szlovákiai népszámlálás során.

„Ez egy teljesen új helyzet Szlovákiában, ugyanis erre eddig nem volt lehetőség. Tehát két nemzetiséget lehet bejelölni, valaki bejelölheti azt is, hogy szlovák, és bejelölheti azt is, hogy magyar” – mondta Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Az MKP elnöke hozzátette, nem tartjuk szerencsésnek, és ez a népszámlálási kérdés nem volt jól előkészítve, a népszámlálás előtt néhány héttel merült fel, hogy esetleg változtás történjen.

Ez is azt bizonyítja, hogy

ha nincs közös fellépés a magyarok részéről Szlovákiában, akkor azok a kérdések, amik bennünket hatványozottan érintenek, nem oldódnak meg

– emelte ki az a párt elnöke.

Mi kértük azt, hogy csak egy nemzetiséget lehessen bejelölni, viszont tekintettel arra, hogy nincs csoportos parlamenti képviselet, ez nem valósult meg, és ez is azt bizonyítja, hogy ha mi nem tudunk egységesen fellépni, akkor az a helyzet áll fenn, hogy rólunk döntenek, nélkülünk – hangsúlyozta Forró Krisztián.

Mi a következménye annak, ha valaki két nemzetiséget jelöl meg, beírja azt, hogy magyar és aztán azt, hogy szlovák is? – kérdezte a műsorvezető.

„Az attól függ – és ez itt a fő kérdés –, hogy amikor megtörténik a népszámlálási adatok kiértékelése, akkor ezeket az adatokat hogyan fogják értékelni” – közölte az MKP elnöke.

„Vajon mind a két nemzetiséget figyelembe veszik akkor, amikor a különböző nemzetiségeknek a jogairól tárgyalnak? Vagy pedig csak az elsőt, és a másodikat csak tájékoztató jelleggel fogják figyelembe venni?” – tette fel a kérdéseket.

A Szlovákiában élő magyarokat képviselő párt attól tart, hogy az adatok kiértékelése után csak az elsőnek bejelölt nemzetiséget veszik majd figyelembe, így a másodiknak bejelölt nemzetiség csak tájékoztató jellegű lesz.

A párt célja most, hogy – ha már így alakult a helyzet – elérje azt, hogy mind a két nemzetiséget egyenértékűnek tekintsék.

„Ha valaki bejelöli például a szlovák nyelvet, mert most már szlovákul beszél a családban, és szlovák iskolába jár, de érez kötődést a magyar nemzet irányában, akkor, ha másodikként bejelöli a magyar nemzetiségét, akkor az ugyanolyan módon kerüljön beszámításra” – mondta az MKP elnöke.

A népszámlálás Szlovákiában azért is bír különös jelentőséggel, mert azokon a településeken, ahol a magyarok aránya eléri a tizenöt százalékot, a közhivatalokban a magyar nyelv is használható lesz. Ugyanígy a kulturális támogatások is attól függnek, hogy Szlovákiában a többségi társadalomhoz képest milyen arányban vannak jelen a magyarok.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza. A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza.

A címlapfotó illusztráció.