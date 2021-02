Moszkva szerint Brüsszel tudatosan bontotta le az orosz-uniós kapcsolatokat

„Készek vagyunk a problémák megvitatására. Amikor ez megfelel Oroszország érdekeinek is, akkor együttműködünk a klímaváltozás és a környezetvédelem kérdéseiben” – jelentette ki az orosz tárcavezető a finn külügyminiszterrel közösen megtartott sajtótájékoztatón.

– tette hozzá Szergej Lavrov

FM @Haavisto in St Petersburg: Frank and open discussion with FM Lavrov. I reiterated EU’s call for the release of Alexei Navalny and full investigation into his poisoning. I also raised the mistreatment of peaceful protesters. 1/4 pic.twitter.com/F8yTt53SUR

