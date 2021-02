Biden megtartja Trump néhány intézkedését

Megosztás Tweet



Biden elnöksége nagy fordulat, de nem veti el Trump összes intézkedését. Mutatjuk, melyek azok az intézkedések, amiket megtart.

Bár Trump legtöbb intézkedése megosztó volt, és Biden már meg is kezdte a változtatásokat, mégis akadt néhány, amelyre építenek a demokraták. Biden elnöksége alatt is megmarad a volt elnök által létrehozott hatodik katonai részleg, a U.S. Space Force (Űrhaderő), akárcsak az Artemis űrrepülő program.

Feltehetőleg nem vonja vissza azt a Kanadával és Mexikóval kötött kereskedelmi megállapodást, amellyel Trump egy Biden által szenátorként támogatott kereskedelmi megegyezést váltott le. „Szerintem folytonosság lesz megfigyelhető a témában. Az egyezmény nagy kétpárti sikert aratott” – közvetítette Edward Alden, gazdasági verseny és kereskedelemszakértő szavait a The Hill.

Az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Morokkó közti békeszerződést (Abraham Accords) is megőrzik.

A First Step Act azon része sem megy a kukába, amely csökkentette a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt elkövetők büntetését, és lehetővé tette korábbi szabadulásukat. Biden további büntetőügyi igazságszolgáltatási reformokat ígért.

A Vox szerint Biden államtitkárának és más vezető kormánytisztviselők legfrissebb bejelentései alapján Biden külpolitikájában nagyobb folytonosság lesz, mint változás – legalábbis egyelőre. Például az új kabinet is határozott álláspontot képvisel Kínával kapcsolatban, és a gazdasági, kereskedelmi versenyre helyezik a hangsúlyt a kihívóval szemben.

A címlapfotó illusztráció.