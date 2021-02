Blinken gratulált a V4-es együttműködésnek, Szijjártó megköszönte

A magyar külgazdasági és külügyminiszter köszönetet mondott amerikai hivatali partnerének, aki előzőleg gratulált a visegrádi országok (V4) közötti partnerség létrehozásának 30. évfordulója alkalmából.

Magyarország 2021 júliusától a V4 soros elnökeként „az elmúlt 30 évben elért sikerekre kíván építkezni, Közép-Európa további erősítéséért, valamint az Egyesült Államokkal való, a közös érdekeken és értékeken alapuló, egyre szélesebb körű együttműködésért” – írta a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter kiemelte: Magyarország büszke a V4-es szövetségeseivel elért sikerekre, így a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozásra. Mint írta,

Február 9-én az amerikai külügyminisztérium nyilatkozatát követően Antony Blinken külügyminiszter Twitter-üzenetben is gratulált Csehországnak, Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának az évforduló alkalmából.

Congratulations to the Visegrád Group on 30 years of partnership that has strengthened security in the heart of Europe and beyond. The U.S. and #V4 members are unwavering Allies and I look forward to working with the Czech Republic, Hungary, @V4_PRES Poland, and Slovakia.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 9, 2021