Nem sokon múlt, hogy lekapcsolják a Google keresőjét Ausztráliában

Kis híján megtörtént az elképzelhetetlen, hogy a Google lekapcsolja keresőszolgáltatását egy országban, de a jelek szerint sikerült megállapodniuk az ausztrál kormánnyal az elmúlt napokban. Az ügy háttere egy olyan törvénytervezet, amely arra kötelezné a nagy technológiai óriásokat, hogy fizessenek a helyi tartalomszolgáltatóknak a híreik felhasználásáért.

A médiavállalatok és a Google régóta hadban állnak amiatt, hogy az óriáscég lényegében kompenzáció nélkül használja fel a keresőmotorjában a hírek tartalmát. Ez nem csak ausztrál probléma, hanem világszintű.

A jobboldali ausztrál kormány ezt megelégelte és törvényben írná elő, hogy a cégeknek fizetniük kell hírek felhasználásért. Ausztrália ezzel precedenst teremtene.

Így érthető, hogy ez miért váltotta ki a Google haragját. Azzal fenyegették meg az ausztrál kormányt, hogy lekapcsolják a Google Search szolgáltatásait.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a techóriás tavaly októberben indította el News Showcase szolgáltatását.

Az amerikai cég mintegy egymilliárd dollárt biztosít a kiadók számára a hírek használatáért.

A szolgáltatás először Németországban startolt el, és azóta már több mint 450 sajtótermék érhető el, többek között olyan előfizetéses lapok is, mint Der Spiegel, a Stern vagy a Die Zeit. A programban részt vevő országok és az így támogatott hírkiadványok száma folyamatosan növekszik.

A Google brit médiapartnerei közé tartozik a nagy hírügynökségektől a The Financial Times üzleti napilapig és a baloldali közéleti New Statesmanig terjed.

A Google azzal fenyegette a melbourni kormányt, hogy „kivonul” az ausztrál piacról, de február elején személyesen találkozott az amerikai cég első embere Sundar Pichai Morrison miniszterelnökkel. A híradások szerint közeledtek az álláspontok.

A világcég arra próbálta rávenni a kormányt, hogy vegye rá a legnagyobb ausztrál kiadókat, hogy csatlakozzanak a News Showcase programhoz. És ezzel megoldódnának a problémák, a kiadók is pénzt kapnak, a Google felhasználók is hozzáférhetnek a hírekhez. A Google azt ígéri, hogy így nagyobb elérést biztosít a kiadóknak.

Az ausztrál pénzügyi sajtó információi szerint hét kiadó egyezett meg a Google-lal. Cégnevek említése nélkül azt írják, hogy a szerződések értéke 200 000 és 2 000 000 millió ausztrál dollár között mozog. A megállapodás támogatói szerint ez érdemleges támogatást jelent a kiadóknak. A tárgyalások tovább folynak még három nagy céggel.

