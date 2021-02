Óriásplakátokkal, kisfilmekkel és más kampányeszközökkel szeretne a Rákóczi Szövetség minél több felvidéki magyart megszólítani, hogy a hétfőn kezdődő szlovákiai népszámlálás során vallja meg nemzetiségét.

A szervezet Ne feledd, magyar vagy! Népszámlálás 2021 mottóval indított kampányt szlovákiai partnerei közreműködésével.

Az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményükben kiemelték: a szlovákiai népszámlálás a felvidéki magyarság jövője szempontjából döntő fontosságú. A Rákóczi Szövetség szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a népszámláláson minél több magyar gyökerű állampolgár megvallja nemzetiségét.

Fontosnak érezik, hogy minden magyar nemzettársuk tisztában legyen a népszámlálás jelentőségével, következményeivel, és megfelelő felvilágosítást kapjon a lebonyolításáról – írták, kiemelve: a népszámlálás eredménye meghatározó a külhoni magyarok jogérvényesítése, az anyanyelv és a kultúra jövője szempontjából.

Kitértek arra is, hogy az anyanyelvi kultúra megőrzésének legfontosabb pillére a magyar iskola. A külhoni régiókban a következő hetekben, hónapokban kell a szülőknek arról is dönteniük, hogy iskolakötelessé váló gyermeküket milyen nyelvű iskolába íratják. A Rákóczi Szövetség idén is arra biztatja a külhoni magyar családokat, válasszanak gyermeküknek magyar iskolát.