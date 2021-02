Nácizós posztja miatt repült a népszerű színésznő

A 38 éves, korábban fitneszmodell és harcművész, valamint számos hollywoodi sorozat szereplője a jelenlegi amerikai belpolitikai légkört az 1930-as évek Németországával hozta összefüggésbe.

A nyíltan republikánus elkötelezettségű, pszichológia szakon végzett színésznő az Instagramra töltött fel egy fényképet és egy rövid szöveget. Ebben az amerikai konzervatívok helyzetét a náci Németországban élő zsidókéhoz hasonlította.

A később törölt posztban azt a kérdést teszi fel, hogy miben különbözik a náci Németország, ahol először a politikusok érték el, hogy az emberek pusztán származásuk miatt utalják meg szomszédjukat a mostani amerikai helyzettől,

Ezután a közösségi médiában szinte hajtóvadászat indult (#FireGinaCarano hashtaggel), hogy rúgják ki a színésznőt, akitől szintén megvált két ügynökség, a United Talent Agency és az ID PR is.

„A közösségi médiában megjelent posztjai, melyekben kulturális és vallási identitásuk alapján alacsonyított le embereket, gyűlöletkeltők és elfogadhatatlanok” – áll a Disney közleményében.

I don't see any principled distinction between the 50s Hollywood blacklist and what just happened to Gina Carano https://t.co/cwxokK8XbF

— Jonathan Chait (@jonathanchait) February 12, 2021