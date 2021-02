Letagadták 13 ezer ember halálát a kampányban a demokraták

Megosztás Tweet



A bűnvádi eljárás haladéktalan megindítását követelte Andrew Cuomo, New York állam demokrata párti kormányzója ellen Elise Stefanik republikánus képviselő azt követően, hogy a New York Post bombaként robbantotta értesülését az idősotthonokban elhunyt koronavírus-fertőzöttek számának kozmetikázásáról.

A New York Post arról számolt be: a választások előtti időszakban New York Államban mintegy 50 százalékkal magasabb volt az idősotthonokban a fertőzésben elhalálozott betegek száma, mint amennyiről az erősen kozmetikázott adatok szóltak. Az Andrew Cuomo által kormányzott szövetségi állam adminisztrációjának jó oka volt titkolni az adatokat: a helyi egészségügyi minisztérium által 2020- március 25-én elfogadott irányelv szerint a koronavírus-fertőzötteket a járvány ellenére is befogadták az idősotthonok.

Ez 13 ezer ember életébe került – derül ki a New York Post cikkéből. A lap kérdésére Melissa DeRosa, Cuomo asszisztense elismerte az adatok kozmetikázását. Attól tartottak ugyanis, hogy a választási kampány hajrájában az elnök „elkezd tweetelni arról, hogy mi mindenkit megölünk az idősotthonokban”.

A Trump-kormányzat a demokrata vezetésű államokat okolta a koronavírusos halálozásokért – ezzel magyarázta Rich Azzopardi, Cuomo vezető tanácsadója azt, hogy „szövetségi dokumentumokat gyártottak”. Most, hogy már ez véget ért, a szövetségi törvényhozáshoz fordulhatunk – tette hozzá.

Korábban Biden magát transzneműnek valló miniszteréről, Rachle Levine-ről derült ki, hogy Pennsylvania egészségügyi minisztereként hibás intézkedései miatt fertőző betegek kerültek az idősotthonokba, és emiatt ott is megugrottak a halálozási arányok.

