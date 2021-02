Elképesztő látvány az Eiffel-torony „égetése”

A szokatlanul hideg időjárás Franciaország nevezetességét, az Eiffel-tornyot sem kímélte. Gondozása különös odafigyelést igényel a hideg időben.

„Amikor a mínusz hőmérséklet visszatér, a padlómat részben jég borítja be” – olvasható az épület Twitter-bejegyzésében.

A jég elleni küzdelem nehéz, hiszen a só szétmarná a fémszerkezetet, így le kell égetniük róla a jeget.

🇬🇧 When negative temperatures return, my floors got partially covered with ice! 🥶 To get rid of it, we need to use a blowtorch because ice-control salt is too corrosive for the metal.#EiffelTower pic.twitter.com/nkdgLVaUHf

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) February 9, 2021