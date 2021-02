Koala okozott tömegkarambolt

Sem a koala, sem az autósok nem sérültek meg komolyabban, amikor a vészfékező autók egymásba csúsztak.

A koalának a továbbhaladásban a forgalmat elválasztó betonkerítés állta útját.

„Azt gondoltam, ha nem fogjuk meg a koalát és nem indulhat újra a forgalom, abból csak újabb karambolok lesznek” – mondta Nadia Tugwell, aki kabátjába burkolva kimentette az állatot a zűrzavarból és betette saját autójába, hogy a helyi vadvédelmi szakemberekhez és állatvédőkhöz vigye.

A koala azonban nem akart a csomagtartóban utazni, előre mászott a vezetőüléshez.

A nő egy eukaliptuszerdő közelében él, így van tapasztalata a koalákkal. „Ha hagyod, hogy azt tegyenek, amit akarnak, ha nem üldözöd őket, akkor rendben lesznek” – mondta.

ON NOW: A koala caused a 6-car hold up on the South Eastern Freeway yesterday morning in peak hour...Nadia Tugwell joins David and Will after she rescued the koala and took an iconic photo! pic.twitter.com/ccrdvyt0W5

— David & Will (@FIVEaaBreakfast) February 8, 2021