Gazdasági érdek állhat az EU lassú vakcinaszerzése mögött?

A gyógyszergyártók közötti konkurenciaharc lecsapódik a politikai színterén is, hiszen a nagy gyógyszergyártó cégek komoly lobbierővel rendelkeznek a saját tagállamuk kormányainál.

Egy elég bonyolult rendszer alapján működik az Európai Gyógyszerügynökség, és az igazság az, hogy az új vakcinák, az új gyógyszerek engedélyezésére a határozatokat valóban az Európai Bizottság adja ki – mondta Tóth Norbert nemzetközi jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Az Európai Bizottság alá rendelt ügynökség típusú szerv csak ajánlásokat fogalmaz meg a bizottság felé, és ezen ajánlások alapján dönt az Európai Bizottság arról, hogy az Európai Unió területén forgalomba hozható-e egy konkrét gyógyszer vagy vakcina – tette hozzá.

Ennek során többlépcsős eljárást kell elképzelni. Először az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) kell benyújtani a forgalomba hozatali engedélyt. Az EMA-nak van egy emberi fogyasztásra szánt gyógyszerek bizottsága, amely a a gyógykészítmények biztonságosságát vizsgálja meg.

Van egy külön bizottsága, ami felügyeli a dokumentációt, és ha ez az eljárással elkészül, az EMA ajánlást fogalmaz meg az Európai Bizottságnak. Majd a bizottság újra átnézi a dokumentációt, és ellenőrzi az egész folyamatot, majd bevonja a tagállamokat is egy úgynevezett komitológiai eljárás keretében.

Tulajdonképpen három lépcsőt járnak végig, ezt követően dönthet az Európai Bizottság arról, hogy megadja-e az engedélyt. Amennyiben engedélyezi az adott gyógyszert vagy vakcinát, az egy évig terjedő forgalomba hozatalt jelent, a végleges pedig maximum öt évig terjedő forgalomba hozatalt jelenthet az Európai Unió területén – részletezte a docens az eljárás menetét.

„Szerintem, ha az Európai Gyógyszerügynökség ajánlást tesz egy készítmény forgalomba hozatalára, akkor az Európai Bizottságnak automatikusan rá kellene bólintania erre.

Szakmailag azért azt nem lehet elmondani, hogy a tagállami hatóságok vagy az Európai Gyógyszerügynökség között jelentős különbség volna, tehát mind a két helyszínen komoly szakembergárda dolgozik”

– fogalmazott a szakértő.

Piaci pozíciószerzési harc is állhat a háttérben

Nagy-Britannia jelentős szereplője a vakcinagyártásnak. Elképzelhetőnek tartom, hogy miután az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, és elhagyta az unió belső piacát, ezáltal más konkurens vakcinagyártónak az lehetett az érdeke, hogy lehetőleg a brit cégeknek ne legyen olyan könnyű megszerezniük ezeket az engedélyeket – mondta Tóth Norbert.

A jogász szerint aki most tud gyorsan pozíciókat szerezni az unió piacán a koronavírus elleni vakcina kapcsán, az nyilván a következő években is sokkal előnyösebb helyzetben lesz a vakcina gyártását és forgalomba hozatalát illetően.

Lehet gazdasági oka is, a gyógyszergyártók közötti konkurencia harc is, és ez lecsapódik a politika színterén is, hiszen ezek

a nagy gyógyszergyártó cégek komoly lobbierővel rendelkeznek a saját tagállamuk kormányainál

– így tudja elképzelni a szakértő azt, hogy egy piaci pozíciószerzési harc lehetett a háttérben.

Minden kormánynak az az érdeke, hogy a lakosság minél előbb átoltott legyen biztonságos és hatékony vakcinával, hiszen óriási gazdasági károkkal is szembe kell nézniük. A járványhelyzet, az egészségügyi krízishelyzet elnyújtása is kockázatos, mégis ezek gazdasági érdekek.

Ezek rövid és középtávú gazdasági érdekek, szemben a hosszú távú gazdasági érdekkel, tehát azzal, hogy az Európai Unió tagállamai, gazdaságai minél gyorsabban helyreálljanak. Az emberi racionalitás azt mondatná, hogy ne írják felül ezek a rövid távú érdekek a hosszú távú gazdasági érdekeket, de ezt nem lehet kizárni – vélekedett a szakértő.

„Úgy látom, hogy ebben az esetben is sok, főleg nyugat-európai tagállam vezetője, főleg kezdetben engedett a gazdasági lobbinak és a gyógyszergyártók lobbierejének, és emiatt húzódott el sok esetben az engedélyeztetési eljárás”, és hátrányba került az Európai Unió és annak gazdasága – tette hozzá Tóth Norbert.

