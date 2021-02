Ezért érdemes Salvininek Draghi válságkormányát támogatnia

Megosztás Tweet



Az olasz parlamenti pártok mindegyike feltételekkel ugyan, de támogatja a kormányalakítással megbízott Mario Draghit, aki szombaton zárta le a politikai erőkkel tartott konzultáció első körét.

Draghi személye érdekes, mivel olasz jegybankelnök volt, majd az Európai Központi Bankot vezette egy olyan időszakban, amikor hatalmas krízis volt az eurózónában a déli államok eladósodottsága miatt, amelyet a lehetőségekhez mérten nem kezelt rosszul – mondta Szabó Dávid külpolitikai szakértő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Véleménye szerint Draghi válságkormánya azt az üzenetet küldi, hogy az olasz államadósság kezelését nem lehet az olasz választókra bízni, hanem egy kipróbált pénzügyi szakembernek kell egy olyan kormányt létre hozni, amely szét tud osztani rengeteg pénzt a következő években és ez a rengeteg pénznek garantálnia kell, hogy Olaszország nem megy csődbe.

Kijelentette, hogy nem ez az első alkalom Olaszországban,

az utolsó parlamenti választás óta a harmadik kormányválságot élik át az olaszok.

A szakértő is úgy gondolja, hogy egy demokratikusan megválasztott kormánynak kellene jönnie, de ha Brüsszelben nem szólnak bele a tagállami döntéshozatalba, akkor most sem kellene ezt tenniük, mert az olasz szakértői vagy egységkormány kinevezése egy a saját alkotmányukkal összhangban lévő intézményesen működő képes dolog.

Érdekes új elemnek nevezte, hogy a Liga párt és maga Salvini is úgy döntött, hogy beáll a Draghi-kormány mögé. Emiatt inkább válságkormányról, mint szakértőiről beszélhetünk, hiszen nagyon különböző, ellentétes platformon lévő pártok szállnak be a kabinetbe.

Salvininek két oka van erre – fogalmaz Szabó Dávid. Az egyik az, hogy elképesztő mennyiségű uniós forrás elköltésére fog sor kerülni a helyreállítási alapból, illetve a következő európai uniós költségvetésből és ez valószínűleg a következő 12-24 hónapban fog megtörténni.

Ennyi időn belül nem lesz még rendes parlamenti választás, és ha a Liga úgy gondolja, hogy ennek a folyamatnak az ellenőrzését nem lehet feladni, akkor tehát belülről próbálják befolyásolni ezt a folyamatot.

A másik oka Salvininek az lehet, hogy a következő választás előtt tulajdonképpen abban is bízhat, hogy ez a válságkormány nem fog tudni túlélni, Draghi akár az államfői szék felé is kacsingathat egy év múlva, így Salvini jobb pozícióban találhatja magát, amikor kormányfőt fognak keresni. Amennyiben

egy esetleges sikeres válságkezeléskor ott volt a kormány támogatói között és nem az ellenzékből pozicionálta magát.

Salvini jogi ellehetetlenítése zajlik most Olaszországban és ez meg is látszik a népszerűségi mutatóiban is, de ha Draghi lesz az igazságszolgáltatás feje, Salvini reménykedhet, hogy ez esetben nem kell állandóan bíróságra járnia. Ez nem biztos, mivel „Salvini továbbra is szálka a római és a brüsszeli elit szemében is.”

Attól tart a külpolitikai szakértő, hogy Olaszország esetében csak a vírus előtti minimális növekedési periódus hozható vissza. Adósság- és gazdaságszerkezeti problémák miatt kicsi az esély arra, hogy kitörjön Olaszország a növekedési csapdából, úgy véli ez meg is fogja majd pecsételni a Draghi kormány sorsát.