Rekord hideg és 25 centis hó bénította meg az életet Lengyelországban

Németország után megérkezett a hidegfront Közép-Európába is. Hétfőn Lengyelországban és Csehországban is fennakadásokat okozott a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű hó. A cseh-lengyel határon hajnalban mínusz 25 fokot mértek. Az előrejelzések szerint további havazás várható a térségben, ezért Lengyelországban már életbe léptették a legszigorúbb lavinariasztást – számolt be az M1 Híradó.