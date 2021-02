Európai konzultáció indult a nőkkel szembeni erőszakról

A konzultáció – amely február 8-tól május 10-ig érhető el a testület honlapján – célja, hogy bizottság a lehető legszélesebb körű tájékoztatást kapja az ilyenfajta bántalmazások ellen bevezetett tagállami intézkedésekről.

A konzultáció elsősorban a civil szervezeteket, az esélyegyenlőségért felelős testületeket célozza, de a nemzeti hatóságok és kormányok is részt vehetnek a kezdeményezésben.

