Rendőrökre lőtt egy ámokfutó, elbarikádozta magát

Az észak-karolinai hatóságok közlése szerint három rendőrt sebesített meg egy kézifegyverből leadott lövésekkel egy férfi, aki ezután elmenekült és elbarikádozta magát High Point városában – számolt be rendkívüli híradásában a Fox News hírcsatorna péntek délután.

A rendőrség szóvivője, Matt Truitt elmondta:

#BREAKING NEWS: Three police officers were shot, and a suspect is now barricaded in a home in High Point.

What we know: https://t.co/rleAWPPPSo

— FOX 46 Charlotte (@FOX46News) February 5, 2021