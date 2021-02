Február a gyermekegészség hónapja lesz külhonban

Megosztás Tweet



A magyar közösségek megtartásában kulcsfontosságú, hogy magas színvonalú, magyar nyelven elérhető egészségügyi ellátás működjön a határainkon túl is. Fontos, hogy a külhoni magyarság szülőföldjén biztonságban érezze magát – közölte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken

A Nemzetpolitikai Államtitkárság megbízásából a Bethesda Gyermekkórházzal és a Magyar Gyerekorvosok Társaságával együttműködésben indított, külhoni magyar egészségügyi szakembereknek szóló online képzéssorozat indulása alkalmából megfogalmazott közleményben jelzik, hogy a 2021 a nemzeti újrakezdés éve keretében az államtitkárság tematikus hónapokat tart.

Január a sport hónapja volt, február pedig a gyermekegészség hónapja lesz. Ennek részeként négyalkalmas online képzéssorozatot szerveznek február 5-e és 26-a között külhoni magyar gyermekorvosok, ápolók, gyermekegészségügyi szakemberek számára, amelynek célja a tudásátadás és a Kárpát-medencei szakmai hálózat erősítése.

Potápi Árpád János kiemelte: a járványhelyzet is megmutatta, hogy

nemcsak a gazdaság vagy éppen a turizmus területén van szükség egységes Kárpát-medencei nézőpontra, hanem az egészségügy területén is.

Hozzátette, az államtitkárság évek óta kiemelten támogatja a külhoni magyar családokat és az őket körülvevő „védőhálót”, amelynek fontos szereplői a gyermekegészségügyben dolgozók.

Az államtitkár felidézte, 2013-ban megkezdték a Kárpát-medencei gyermekgyógyász-hálózat kiépítését, 2017-ben pedig a védőnői gyakorlat Kárpát-medencei kiterjesztését, mára több szakmai fórumon rendszerszintűvé vált a Kárpát-medencei részvétel.

A közleményben idézték Velkey Györgyöt, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatóját, a Magyar Gyerekorvosok Társaságának tiszteletbeli elnökét, aki kiemelte: „a Covid-világjárvány elszigeteltté teszi a szakembereket is, ezért is tartom különösen fontosnak, hogy a határon túli szakemberekkel kialakult kapcsolatok az online térben is folytatódjanak. Online konferenciáinkon különböző tematika szerint szólítjuk meg a külhoni kollégákat, ezzel is célunk, hogy elmélyítsük az egységes szemléletű magyar gyermekegészségügy szakmai kapcsolatrendszerét.”

Az online képzések keretében több fontos témát érintenek, így a táplálkozás kérdéskörét, a gyermekkori szorongás kezelésének területét, a hit és gyógyulás kapcsolatát, valamint gyermekneurológiai továbbképzés is szerepel a programok között – tudatta az államtitkár.

