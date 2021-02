Karácsonyfából készíti különleges tonikját egy észt házaspár

Az észtországi Saaremaa szigetén különleges módot találtak arra, hogyan hasznosíthatják újra a karácsonyfákat. A szigeten működő családi italgyártó cég már régóta gondolkozott a fenyők felhasználásán, így jöttek rá, hogy míg a kisebb, házaknál tartott karácsonyfák sajnos méretükből adódóan hamar kiszáradnak, addig a városok főterén felállított, hatalmas fenyők megtartják a nedvességüket akár januárig is – olvasható az Emerging Europe honlapján.

Először három évvel ezelőtt készítettek tonikot a városháza előtt felállított fából.

Az ital nemcsak különleges íze miatt aratott nagy sikert, hanem azért is, mert megoldást nyújtott arra, hogy a kivágott fenyőfák ne az enyészet áldozatává váljanak, hanem újrahasznosított termékként növeljék a térség hírnevét.

A kezdeményezés sikerét az is bizonyítja, hogy egy évvel később Észtország más városainak fenyőfáit is megkapták. Most már Helsinki és a lett Jurmala karácsonyfáit is ide szállítják az ünnepek után.

A tűleveleket pépesítik, leszűrik, citrommal és kardamommal ízesítik, majd kinint adnak hozzá, és szénsavval dúsítják.

Az üzlet tulajdonosa szerint északi borókából készült ginjükhöz, amelyet eladtak a különböző bároknak, nem találtak tökéletesen passzoló tonikot, ezért határozták el, hogy legyártják a sajátjukat. „A fenyőt jól ismerik itt az északi országokban. Évszázadok óta használjuk, ásványokban és vitaminokban gazdag, magas a C- és D-vitamin-tartalma miatt” – mondta Tarmo Virki, a cég egyik tulajdonosa.

