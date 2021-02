Félmillió dollárt nyerni két nap alatt? Lehetséges!

Egy idahoi nő két nap alatt mintegy félmillió dollárt nyert kaparós sorjeggyel – számolt be róla a FoxNews. Orlene Peterson kettős győzelme 282,5 millióból egyszer fordul elő.

A nő a kaparós sorsjegyeket két különböző városban és boltban vette. Az elsőt, a Grand Fortune-t egy élelmiszerboltban, míg a másodikat, a Comin ’in Hotot egy szupermarketben.

Az első sorsjeggyel 200 ezer dollárt nyert, a másodikkal pedig 300 ezret. A nyereményből először a számláit szeretné kifizetni, de a tervei között szerepel egy autó vásárlása és egy Las Vegas-i kirándulás is.

She bought two six-figure winning lottery tickets in two days from different stores in different cities. https://t.co/qYuyH2Hnlz

