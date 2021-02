Észak-koreai nukleáris leszereléséről is tárgyalt Biden

Megosztás Tweet



Telefonon egyeztetett egymással Joe Biden amerikai és Mun Dzse In dél-koreai elnök csütörtökön, a megbeszélésen az államfők a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről is megállapodtak – áll a dél-koreai elnöki hivatal közleményében.

Joe Biden amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)

A szöuli bejelentés szerint a két ország minden erejével a térség békéjén fog dolgozni, és közösen birkóznak meg a globális kihívásokkal is. Mun Dzse In Twitter-üzenetben hangsúlyozta, hogy „örömmel látja Amerika visszatérését” a világba, amely a többi közt a koronavírus-járvánnyal és a klímaváltozással is küszködik.

Mun és Biden már november 12-én, Bidennek az elnökválasztáson aratott győzelmét követően egyeztetett telefonon. Ekkor megállapodtak abban, hogy közösen igyekeznek megoldani az észak-koreai nukleáris leszerelés ügyét. Biden pedig azt mondta, Dél-Koreának meghatározó szerepe van az indiai-csendes-óceáni térség biztonságát és gazdasági fejlődését illetően.

Elemzők szerint Mun – aki már korábban is igyekezett közvetíteni Washington és Phenjan között, hazájában pedig a két Korea közti megbékélés egyik zászlóvivőjének számít – igyekszik újraindítani az amerikai-észak-koreai megbeszéléseket.

Az Egyesült Államok Donald Trump volt amerikai elnök hivatali ideje alatt látványos enyhülési politikába kezdett Észak-Koreával. Maga Trump háromszor találkozott Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel, egy alkalommal az Észak-Korea és Dél-Korea közötti, panmindzsoni demilitarizált övezetben.

A tárgyalások azt követően rekedtek meg, hogy nem tudtak kompromisszumra jutni egyebek közt a Phenjan elleni büntetőintézkedések feloldásáról.