Vádat emeltek a Nobel-békedíjas politikus ellen

Hétfőn államcsínnyel átvette a hatalmat a mianmari hadsereg, és eltávolított 24 minisztert és helyettes tárcavezetőt az Aung Szan Szú Kji vezette törvényes kormányból. Ezt követően pedig őrizetbe vették a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjit, valamint több más, magas rangú politikust.

A BBC cikke szerint most pedig a mianmari rendőrség több ok miatt is vádat emelt az őrizetbe vett vezető ellen, és február 15-ig előzetes letartóztatásba helyezték.

A vádemelést azért kezdeményezték, mert Szú Kji otthonában illegálisan beszerzett és engedély nélkül használt kézi adóvevőket találtak egy razzia során.

Aung Szan Szú Kjin kívül előzetes letartóztatásba helyezték Win Myint leváltott elnököt is, őt a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott törvények megsértésével vádolják.