Covidos reklámja miatt meszelték el a légitársaságot

A brit reklámszabályozó testület (ASA) közölte, hogy 2370 fogyasztói bejelentést kapott – ez a harmadik legtöbb panasz a testület fennállása óta.

A panaszosok túlnyomó része szerint a Jab & Go! (Vakcinázz és repülj!) szlogennel megjelent hirdetések félrevezetőek, mert azt sugallják, hogy az Egyesült Királyság lakosságának többsége a nyár elejéig sikeresen beoltatja magát a Covid-19 ellen, és el tud utazni nyaralni.

