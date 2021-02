Brüsszeli vakcinabotrány – Továbbra is bizonytalanok a szállítmányok, Von der Leyent is a szőnyeg szélére állították

Megosztás Tweet



Nagyon bizonytalanok az uniós vakcinabeszerzések, ezért fontos, hogy más forrásokból is beszerezzen az ország oltóanyagot, például Kínából vagy Oroszországból – jelentette ki a Kossuth Rádiónak Tóth Edina, a Fidesz EP-képviselője, miután a néppárti frakció zárt ülésen meghallgatta Ursula von Der Leyent, az Európai Bizottság elnökét az uniós vakcinabotrányról. A hírek szerint a nyár közepére is csak kevesebb, mint a lakosság felét lehetne beoltani a nyugati vakcinákkal, pedig a tömeges védelemhez és a korlátozások feloldásához a szakértők szerint 60–70 százalékos beoltottság szükséges.

Egyre nagyobb a botrány Brüsszelben, miután akadoznak a nyugati oltóanyaggyárak uniónak szánt szállítmányai, legutóbb Magyarországra is kevesebb érkezett a beígértnél a Moderna vakcinájából.

Emiatt a hazai oltási tervet is át kellett alakítani, így kevesebb idős embert lehet beoltani, amikor csütörtökön megkezdődik a 89 év feletti regisztráltak oltása.

Kedden zárt körű meghallgatáson vett részt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Néppárt frakciója előtt.

A tárgyalásról néhány részlet kiszivárgott

– derült ki a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában.

„Hallani bíráló hangokat az Európai Néppárt részéről, és úgy tudni, számonkérték a bizottság elnökén, hogy miért kevés a vakcina, és miért átláthatatlan a beszerzési folyamat. Az már biztos, hogy a jövő heti plenáris ülésen téma lesz a vakcinabotrány, amitől persze nem lesz több oltóanyag Európában” – mondta Baraczka Eszter, az MTVA brüsszeli tudósítója.

A kiszivárgott információk szerint a bizottság elnöke azt közölte a meghallgatásán, hogy a második negyedév végére, tehát nyárra összesen 408 millió koronavírus elleni vakcina érkezik az uniós országokba. Ez 204 millió ember beoltására lesz ez elég – tette hozzá a tudósító.

Eszerint: januárban érkezett 18 millió, februárban 35 millió, márciusban 55 millió, a második negyedévben pedig 300 millió vakcina érkezik majd az unióba. Az adásban elhangzott, hogy

ez a 408 milliós szám sem ad okot a bizakodásra, hiszen ez még 50 százalékos átoltottságat sem jelent

(a szakemberek 60–70 százalékos átoltosságot tartanak szükségesnek a tömeges védelemhez és a korlátozások feloldásához – a szerk.).

„Az EU letett egy vakcinabeszerzési tervet az elmúlt év nyarán az asztalra és az év végéig mindenki reménykedett, hogy a közös beszerzésekkel Európa lesz a világon az első olyan kontinens, ahol a legnagyobb számban be tudják oltani az embereket” – idézte fel a keddi meghallgatáson is részt vevő Tóth Edina, a Fidesz EP-képviselője.

Szerinte ez a folyamat jelen pillanatban kudarcba fulladt,

pedig rengeteg EU-s pénzt ajánlottak fel és tettek bele a vakcinafejlesztésekbe, ennek ellenére más, nem uniós országok, mint Izrael, az Egyesült Államok vagy Nagy-Britannia, sokkal jobban állnak, mind a vakcinabeszerzésekben, mind a beoltottságban. Úgy véli

joggal van felháborodva nagyon sok uniós polgár,

hogy „mit csinált az Európai Bizottság, mit csinált az Európai Unió, hogy fordulhatott ez elő, hogy ennyi minden ellenére utolsóként kullogunk a sorban”.

„A tegnapi zárt ülésen én is arra kértem Von der Leyen asszonyt, hogy azonnal cselekedjen a bizottság, mert itt most már az egész EU hitelességéről és legfőképpen emberéletekről van szó. Minden pillanat, minden perc számít, azonnal lépni kell, különben kemény árat fog fizetni az egész közösség, ezért a kudarcért” – sorolta a kormánypárti politikus. Felidézte, hogy

Ursula von der Leyen szerint pénteken bevezették a vakcinaexport ellenőrzési mechanizmust,

és újra tárgyaltak a nyugati vakcinagyártókkal, így minden esély megvan arra, hogy március végére nagyobb mennyiségű oltóanyag érkezik az unióba.

„Reméljük ez így lesz, de hogy ez mire lesz elég, mire nem, azt nehéz lenne megjósolni. Ezért nagyon fontos, hogy – mivel az uniós beszerzések bizonytalanok – más forrásokból is beszerezzünk vakcinát. Ezért fontos a kínai és az orosz vakcina, mert emberéletekről van szó, és minden pillanat számít” – emelte ki Tóth Edina.

Azt is elárulta, hogy a meghallgatáson több uniós képviselő is szembesítette Ursula von der Leyent azzal, hogy hazjukban sokan elégedetlenek, és megkeresték őket az ügyben, és erre reagálni kell.

„Mindenki határozott és azonnali cselekvésre szólította fel a bizottság elnökét” – összegezte a Fidesz EP-képviselője.

Az adásban Baraczka Eszter, az MTVA brüsszeli tudósítója felidézte, hogy egy interjúban Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy azt várják, áprilisra a Johnson & Johnson és a CureVac is megkezdi a szállítást, de egyelőre

egyik oltóanyaggyártó sem adott be engedélyezési kérelmet az uniós hatóságokhoz.

Nem lehetünk optimisták, mint a Von der Leyen, aki levelet is küldött az uniós elnöki tisztet betöltő portugál miniszterelnök, António Costával közösen a tagországoknak, melyben azt írják a kormányoknak, hogy továbbra is nehéz lesz tervezni a vakcinaszállításokat, és ezért nagyon össze kell fogni mindenkinek – mondta a tudósító.

Mint ismert az uniós vakcinabeszerzési szerződések legfontosabb részletei titkosak, és sokan panaszkodnak az átláthatatlanságra. Ennek, Baraczka Eszter szerint sokan hangot is adnak Brüsszelben, ahol

a vakcinabotrány miatt politikai nyilatkozatháború zajlik.

„Főleg az Európai Parlamentben vannak ilyen hangok, a testületet ugyanis kihagyták a folyamatokból, és most betekintést követelnek a szerződésekbe. A CureVac ehhez hozzájárult, ezt a szerződést megnézhették a képviselők, de nagyon korlátozott körülmények között. Csak rövid időre mehettek be egy helyiségbe, nem lehetett a képviselőknél telefon vagy más felvétel rögzítésére alkalmas eszköz, se toll, ceruza vagy papír” – számolt be a részletekről.

A múlt héten megismerhette a sajtó is az AstraZeneca-szerződés egy nagyon kis és kevésbé jelentős részét.

A fontos számadatokat tartalmazó részt kitakarták.

A Financial Times szerint az Európai Bizottság kudarcot vallott a vakcinák beszerzésében, mert szakértelem hiányában nem alkalmas arra, hogy ilyen szerződéseket megkössön.

A címlapfotó illusztráció.

