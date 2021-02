Szabadon lenghet a szivárványos zászló az amerikai külképviseleteken

Megosztás Tweet



Újra lenghet a szivárványszínű zászló az amerikai külképviseleteken szerte a világban. Az új, Joe Biden vezette kormány ezt érezte az egyik legsürgetőbb feladatának. Az LMBTQ-mozgalmak által szorgalmazott zászló kitűzését még Donald Trumpék tiltották meg, mondván: minden amerikai állampolgárt képvisel a világban a nemzeti lobogó – hangzott el az M1 Híradójában.



Újra lenghet az LMBTQ-zászló az amerikai követségeken Biden elnöksége alatt – kiáltotta világgá a hírt az egyik LMBTQ-portál. Az új amerikai külügyminiszter, Antony Blinken ugyanis kongresszusi meghallgatásán megígérte, hogy a jövőben ismét ki lehet tűzni a szivárványos zászlót az amerikai külképviseletek épületeire. Másfél évig ugyanis ez nem volt megengedett.

Tavaly három külképviselet engedélyt kért arra, hogy az LMBTQ-büszkeség hónapjában, vagyis minden júniusban az Amerikai Egyesült Államok zászlaja mellé kitűzhessék a szivárványos zászlót, ám ezt a Trump-kormányzat nem hagyta jóvá.

Mike Pence alelnök akkor azt mondta, az amerikai kormány minden amerikait szolgál, egyben minden amerikait egy lobogó képvisel és egyesít egy nemzetté, ez pedig az egyetlen csillagos-sávos zászló, és csak ez leng a követségek zászlórúdján.

Az amerikai követségek azonban megtalálták a módját annak, hogyan kerülhetik ki a tiltást. Nem a hivatalos zászlórúdra tűzték ki a szivárványos zászlót, hanem molinóként feszítették ki. Elemzők szerint ez is megmutatta, mekkora belső ellenszélben kellett dolgoznia Donald Trump elnöknek a kormányzaton belül is.

Most azonban vége a tiltásnak. Az új külügyminiszter, Antony Blinken megígérte, hogy vége a tilalomnak, és mostantól az amerikai külképviseletek szabadon kitűzhetik a nemzeti lobogó mellé vagy akár fölé a szivárványos zászlót.

És még valamit megígért Antony Blinken. Azt, hogy az amerikai külügyi gépezet minden eszközt be fog vetni arra, hogy az LMBTQ-közösség sehol a világon ne szenvedjen el semmiféle joghátrányt.

Szakértők szerint ez azt is jelenti, hogy a Biden-adminisztráció nem csupán a többször is háborús konfliktusokat kiváltó demokráciaexportot hozza vissza, de ha kell, diplomáciai nyomással, erőből avatkozik be kéretlenül más szuverén országoknak az LMBTQ vagy a genderieológia kapcsán kialakított politikájába.