Phil, a mormota is lehűtötte a tavaszvárók kedélyeit

Megosztás Tweet



Meglátta árnyékát Phil, a világ leghíresebb, pennsylvaniai mormotája, így eszerint még hat hétnyi tél vár Észak-Amerikára.

A Punxsutawney nevű kisvárosban minden évben február 2-án – a katolikus Gyertyaszentelő Boldogasszony napján – pirkadatkor tartják a mormotanapot, az előrejelzést a rágcsáló nevében a ceremóniamester olvassa fel.

A német eredetű turistacsalogató szertartást a Pittsburghtől 105 kilométerre észak-keletre fekvő városka Gobbler's Knob nevű dombocskáján tartják, rendszerint hatalmas tömeg előtt.

A koronavírus-járvány miatt online közvetítették a ceremóniát, ahol a közönséget kartonfigurát helyettesítették. A közvetítést több mint 15 ezren követték figyelemmel.

Vastag hótakaró borítja az Egyesült Államok északkeleti részét, a régióban egy heves hóvihar közlekedési káoszt is okozott. Évek óta nem esett ennyi hó New Yorkban. Hogy a rágcsáló a havazás közepette valóban meglátta-e az árnyékát, lehet firtatni, de Phil jóslatai egyébként is csak visszafogottan megbízhatóak.

A mormotának, aki a rajongók szerint örökéletű, ez volt a 135. időjárás-előrejelzése 1887 óta. Több mint 100 alkalommal jósolt hosszú telet, és csak mintegy húsz alkalommal korai tavaszt, így az idei prognózis a ritkák közé tartozik.

A tradíciót a Bill Murray és Andie MacDowell főszereplésével készült 1993-as Idétlen időkig című film tett világszerte ismertté.