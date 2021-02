A lengyelek is korlátoznák a techóriásokat

Megosztás Tweet



A lengyel parlament alsóháza, a szejm törvényjavaslatot tárgyal a közösségi hálózatok cenzúratevékenységének korlátozására. A tervezet alapján Lengyelország törvénnyel akadályozná meg, hogy a közösségi oldalak önhatalmúlag töröljenek bejegyzéseket, mert azok szerintük sértik a felhasználói szabályokat.

„A sajtó megjelenésével, illetve a sajtójog kialakulásával egy időben is hasonló folyamatok zajlottak, és ennél sötétebb időket is idézhetnénk, jelesül a 20. század 30-as, 40-es éveit, amikor azt megelőzően – nemcsak Németországban, hanem Spanyolországban vagy Olaszországban is – olyan diktatúrák voltak, amelyek próbálták a szólás- és a véleménynyilvánítás szabadságát elnyomni” – mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Az igény a közösségimédia-szolgáltatók működésének szabályozására ez idáig is felmerült. A jogi szakértő szerint kijelenthetjük, hogy jelenleg a közösségi médiumok és a tagállamok helyzete rendezetlen, és

a lengyel igazságügy-miniszter, a jogszabály előterjesztője is arról beszélt, hogy a szólásszabadságot helyre kell állítani a közösségi térben.

A lengyel tervezet, amely egy szankciós eljárásban akár egy 2,2 millió dollárnak megfelelő összeget is kiszabhat, úgy rendelkezik, hogy lehetőség szerint amikor jogsértés – törölnek egy tartalmat, gyűlöletbeszédnek minősítenek egy tartalmat, vagy akár egy felhasználót eltávolítanak a platformról – történik, megindulhasson a vizsgálat, amelynek következtében akár az említett bírság is kiszabható lenne.

Az Európai Bizottság december 15-én elkészített egy digitális szolgáltatásokról szóló jogalkotási javaslatot, és ez is szigorú szabályozást képzel el a technológiai óriásokkal szemben, sőt Margrethe Vestager, az Európai Unió versenyjogi biztosa szintén szorgalmazta, hogy jogi keretek közé kell szorítani az óriás nagyvállalatok, közösségimédia-szolgáltató tevékenységét.

„Ha vállalatok közötti vitáról lenne szó, akkor az a legvalószínűbb, hogy választott bíráskodás folyamata indul el, amely egy hosszan elnyúló és a fogyasztók szempontjából nem feltétlen releváns eredményt hozhat”– fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán.

Kiemelte, hogy „ha a MÁV-val szemben egy chicagói kerületi bíróságon eljárást lehetett kezdeményezni, akkor egyáltalán nem tűnhet a közösségimédia-szolgáltatóknak ez a megoldás idegennek. Meg kell teremteni a jogi környezetet, és ehhez az Európai Uniónak feltétlenül asszisztálnia kell és támogatólag kell fellépnie, hogy a nemzeti bíróságok tudják érvényesíteni saját polgárainak az igényeit a Facebookkal, a Twitterrel, az Instagrammal és a többi nagy közösségimédia-szolgáltatóval szemben”.

A lengyel tervezet szerint ha a tartalom blokkolása megtörténik, a felhasználó panaszt nyújthat be, és 48 órán belül döntenének az ügyben, és ha 48 órán belül sem lesz elérhető az adott tartalom, akkor bíróság elé kerül az ügy, ahol hét napon belül, soron kívül dönt a bíróság, és ezt követően kiszabhatja a szankciót. Tehát nincs lehetőség hosszan elhúzódó eljárásra, nincs lehetőség trükközésre.

Egy idő után nem éri meg, hogyha ez a szabályozás hatályba lép, a közösségimédia-szolgáltatóknak egyoldalúan jobboldali, konzervatív, keresztény, bevándorlásellenes tartalmakat letiltani,

hiszen valóban a tolerancia az alkotmányos és közjogi elvárások az ilyen típusú cégekkel szemben is egyértelműek. Minden olyan tartalmat, amely bűncselekményt nem valósít meg, támogatniuk kell.

„Ami Donald Trumppal, az Egyesült Államok volt elnökével megtörtént, az nemcsak azért megdöbbentő, mert ő volt az, aki az első pillanattól fogva a capitoliumi rendbontással szemben nyilatkozatot tett, és elhatárolódott az erőszaktól, hanem azért is, mert egy olyan tendenciát indít meg, amelynél nem nagyon van megállás, és végső soron egy politikai oldalt teljesen kiszoríthatnak abból a szférából, ahonnan ma már jelentős része a híreket is fogyasztja” – emelte ki ifj. Lomnici Zoltán.

Szerinte mivel nem feltétlen alternatíva más platformok felépítése, ezekkel a jelenlegi platformokkal kell valamit úgy kezdeni, hogy kialakuljon egyfajta megállapodás, egyfajta kompromisszum a felek között, amely kompromisszum keretében el kell fogadnia minden ilyen jellegű tartalomszolgáltatónak, hogy ha egy tagállamban tevékenységet fejt ki, akkor annak szabályai vonatkoznak rá.

Nincs olyan multinacionális cég, amely ne lenne kötelezve Magyarországon, hogy betartsa a magyar jogszabályi környezetet, legyen az adózási, fogyasztóvédelmi.

Ugyanígy kellene működnie hazánkban is a közösségimédia-szolgáltatóknak, és erre már az Igazságügyi Minisztérium bejelentette, hogy tervezetet dolgoz ki – véleményezte a szakértő.

„A jogszabályokat, amelyek egy adott nemzetállamban hatályosak, minden ott szolgáltatást nyújtó intézménynek, szervezetnek, cégnek be kell tartania” – hangsúlyozta a jogi szakértő.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza.

