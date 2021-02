Német miniszter: az orosz és a kínai vakcina segíthet Európának túljutni az oltóanyaghiányon

Jens Spahn német egészségügyi miniszter szerint nincs akadálya a Szputnyik V és a Sinopharm vakcinák használatának, ha megkapják az Európai Unió jóváhagyását. A miniszter elmondta azt is, hogy az orosz és a kínai vakcina segíthet Európának túljutni az oltóanyaghiányon – számol be róla a Deutsche Welle közszolgálati csatorna.

Attól függetlenül, hogy melyik országban állítják elő, ha egy vakcina biztonságos és hatékony, segíthet legyőzni a világjárványt – nyilatkozta Spahn a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak.

A politikus azt is kifejtette: nagyon nagy érték, hogy tizenkét hónappal a vírus felbukkanása után már vannak hatékony oltóanyagok, méghozzá milliós nagyságrendben.

A német egészségügyi miniszter a reményét is kifejezte, miszerint a járványt még ebben az évben sikerül megfékezni, és nem lesz újabb koronavírus-évforduló. Németországban a napokban volt a koronavírus megjelenésének első évfordulója, mivel az első esetet 2020. január 28-án regisztrálták – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Oroszország pénteken bejelentette, hogy százmillió adag oltóanyagot tudna szállítani az EU-nak a Szputnyik V-ből az év második negyedében – ami ötvenmillió ember beoltásához lenne elegendő –, ha az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyná az oltóanyagot és Oroszországban addigra befejeződne a lakosság tömeges vakcinációjának alapszakasza.

#Russia’s #RDIF Says It Could #Ship 100 Million Doses of #Vaccine to #EU in Second #Quarter https://t.co/IdFkfPGjtS via @Russia Business Today

— Russia Business Today (@RussiaBusiness) January 29, 2021