Brüsszel eljátszotta a lépéselőnyét a vakcinák késői elosztásával

Hiába szerződött le az elsők között az amerikai és nyugat-európai vakcinagyártókkal az Európai Unió, a lassan és bürokratikusan mozduló brüsszeli gépezet eljátszotta a kezdeti helyzeti előnyét az oltóanyagok elosztásakor – írja elemző cikkében a Politico című uniós hírportál.

Az Európai Bizottság felajánlotta, hogy engedélyezi az unióból időközben kilépett Egyesült Királyság csatlakozását az oltóanyag-vásárlási programjához, London azonban visszautasította ezt. Az Egyesült Királyság ehelyett saját kézbe vette vakcinabeszerzési programját, és sokkal jobban járt.

Nearly 7.9 million people in UK have now received the first Covid vaccine as 45,000 more Londoners get vaccinated https://t.co/xdG1I0uu3G

A hazai fejlesztésű Oxfordi Egyetem/AstraZeneca-vakcina mellett a brit kormány jelentős mennyiséget rendelt az amerikai-német Pfizer/BioNTech-féle vakcinából, majd amikor az amerikai Moderna november 15-én bejelentette, hogy az oltóanyaga 94,5 százalékos hatékonysággal működik, a britek már másnap szerződést kötöttek több millió adagra.

A Pfizer és a BioNTech november 20-án nyújtotta be kérelmét a sürgősségi felhasználás engedélyezésére az Egyesült Államokban. Az EU gyógyszer-felügyeleti szerve, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) azonban – különféle bürokratikus feltételeket szabva – csak december 1-jén fogadta be a gyártó engedélyezési kérelmét. A brit Gyógyszer- és Egészségügyi Termék Szabályozó Ügynökség (MHRA) december 2-án, azaz szinte azonnal megadta az ideiglenes jóváhagyást a Pfizer vakcinájára, méghozzá a harmadik fázisú vizsgálati eredmények (humán tesztek) eredményei alapján.

A Pfizer nagy-britanniai leányvállalatának orvos-igazgatója, Berkeley Phillips december 2-án újságíróknak kifejtette: az MHRA megvizsgálta a tesztadatokat, és az összes bürokratikus akadályt félredobva megadta az engedélyt a vakcina használatára.

– fogalmazott Phillips.

Az Egyesült Államok végül december 11-én engedélyezte a Pfizer vakcinájának használatát, három héttel a kérvény benyújtása után. Ugyanezt az unió szerve, az EMA csak tíz nappal később tette meg.

– mutat rá a Politico.

Erélytelen az EU, csökkentik a gyártók a kapacitást

Ezen a héten újabb feszültséget okozott az EU és az AstraZeneca között, a mikor kiderült, hogy a brit-svéd gyártó a tervezett vakcinamennyiségnek csupán negyedét tudja leszállítani az EU-tagországoknak az első negyedévben. Az unió a gyártót hibáztatja, a cég szerint viszont az unió a hibás, mert később adta le a rendelést, mint mások. Olaszország a szerződésszegés miatt pert fontolgat a vállalat ellen, amihez több tagállam is jelezte csatlakozási szándékát.

Europe invested billions to help develop the world‘s 1st COVID vaccines & create a global common good.

Now the companies must deliver & honour their obligations. We will set up a vaccine export transparency mechanism.

EU is committed to contribute. But we also mean business. pic.twitter.com/lvq0KkCWJD

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 26, 2021