Botrány: visszakozott az EU, mégsem ellenőrzik az északír vakcinaexportot

A brüsszeli testület nem sokkal péntek éjfél előtt tájékoztatott közleményében arról, hogy mégsem terjeszti ki Észak-Írországra a vakcinaexport-ellenőrzést, szavatolni fogja, hogy a rendelkezés ne érintse a Brexit-megállapodáshoz csatolt észak-írországi protokollt, nem lépteti életbe annak 16-os cikkelyét, de még „finomhangolja” a döntését.

A 16. cikkely életbe léptetését – amely az exportellenőrzés hatályát Észak-Írországra is kiterjesztette – az Európai Bizottság visszavonta, miután Boris Johnson telefonon sürgősségi egyeztetést tartott Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével és kifejezte London súlyos aggályait az uniós lépéssel kapcsolatban.

A bizottság jelezte, hogy „hiba csúszott” az oltóanyag exportellenőrzési rendszeréről szóló rendelet szövegébe, és a testület ezt hamarosan korrigálja.

Micheál Martin ír miniszterelnök azonnal üdvözölte azt, hogy Brüsszel visszakozott.

A brüsszeli testület pénteken késő délután közölte, hogy életbe léptette azt a rendelkezést, amely szerint az európai uniós tagországokban minden esetben engedélyeztetni kell a koronavírus elleni oltóanyagok külföldre vitelét. Az intézkedés hatálya kiterjedt Észak-Írországra is, jóllehet a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit szabályozó megállapodás az unióból Észak-Írországba irányuló árukivitelt mentesíti az exportellenőrzés alól.

és kijelentette: az intézkedéssel éppen az EU teremtette meg Észak-Írország és az Ír Köztársaság határán a fizikai ellenőrzés újbóli bevezetésének feltételeit.

Boris Johnson demands EU 'urgently clarify its intentions' after introducing Covid vaccine controls on Northern Ireland border to stop vaccines entering the UK - as bloc unveils export ban...

via https://t.co/1EAkejzZRu https://t.co/O3enA7UZQ5

— Robert Jobson (@theroyaleditor) January 29, 2021