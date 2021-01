Nem elég, hogy divatba jött a besúgás, Gulagok épülhetnek az Egyesült Államokban?

Az Amerikai Egyesült Államokban még mindig nem bocsátottak meg a konzervatívoknak. Továbbra is kiemelt célpont Donald Trump. Hétfőn indították útnak az alkotmányos vádeljárás (impeachment) dokuemntumait a szenátusnak a volt elnök ellen. Ezt az eljárást az Amerikai Alkotmány első cikkelye teszi lehetővé abban az esetben, ha súlyosan megszegi a törvényt az adott elnök. Magyarul közjogi felelősségre vonás, amit a parlamentnek kell elfogadnia – írja a V4NA Hírügynökség.

Az amerikai baloldalon a jobboldaliak átnevelése visszatérő gondolat. Tavaly a Project Veritas nevű oknyomozó portál rejtett kamerás felvételek segítségével lebuktatta Kyle Jureket, aki Barnie Sanders egyik kampányszervezője volt.

hogy a Donald Trump-támogatókat átneveljék, és kifejtette azt a nézetét is, hogy Sztálin munkatáborai „sokkal jobbak voltak annál, amit a CIA elmondott az amerikaiaknak”.

„Az emberek fizetésért dolgoztak a Gulagokban, ahol a házastársi látogatásokat is engedélyezték. A Gulagokat valójában átnevelő táboroknak szánták”, mondta Jurek.

