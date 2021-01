Bidenék lapítanak a botrányszagú tőzsdei manipuláció ügyében

Kitért a válaszadás elől Jen Psaki, a Fehér Ház sajtószóvivője, amikor az újságírók a GameStop nevű videojáték-letöltő portál ügyében faggatták. Annak ellenére, hogy szakértők szerint akár a New York-i értéktőzsdét is megingathatják a Reddit internetes közösségből elindult manipuláció-gyanús események. Az ügyben Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter is érintett.

„A Wall Streeten a GameStop által kiváltott (árfolyam-)ingadozást követően mit tesz a Biden-adminisztráció az átlagos amerikai befektetők védelme érdekében, és várható-e jelentősebb piaci korrekció?” – tette fel kérdését Kaitlin Collins, a CNN újságírója péntek délelőtt, a washingtoni Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón.

Jen Psaki konkrét válasz helyett az amerikai tőzsde- és értékpapír-felügyelet (SEC) legutóbbi közleményére utalt, hozzátéve, hogy a Fehér Ház gazdasági bizottsága „figyelemmel kíséri a piaci folyamatok alakulását”. A CNN riportere azonban nem hagyta magát: „Beszélt már a gazdasági szakembereken és a (tőzsdei) felügyeleten kívül valakivel arról, hogy mi történik valójában?” – kérdezte. A szóvivő erre nem tudott vagy nem akart válaszolni – számolt be a FOX News hírportál.

Egy másik újságíró arra volt kíváncsi, hogy vajon

amely a spekulációgyanús ügy egyik fő haszonélvezője volt.

Janet Yellen received $810,000 in speaking fees in 2019 and 2020 from Citadel, the hedge fund wrapped up in the GameStop saga.

Citadel has spent $240k per year lobbying Congress and the Treasury Department. https://t.co/nf5gHJ18o3

— Chuck Ross (@ChuckRossDC) January 28, 2021