Nyércek között is terjed a mutáns vírus

Betiltották a nyércek tenyésztését Svédországban, miután több farmon is azonosították a koronavírus veszélyes mutációját. A svédek most egyelőre tiltják az állatok szaporítását, hogy megvizsgálják, hogyan is terjed a vírus. Az agresszív variáns miatt Dániában nyércek millióit ölték le tavaly. A tenyésztők egyik percről a másikra veszítették el megélhetésüket – közölte az M1 Híradója.