Káoszt hozott a hazánkat támadó holland kormány válságkezelése

Enyhülnek a zavargások Hollandiában, amelyek a kormány szigorításai miatt kezdődtek a múlt héten. A rendbontók több közteret is megrongáltak, boltokba törtek be, és több esetben kövekkel dobálták meg a kiérkező rendőröket. Az összecsapásokban többen súlyosan megsérültek. A kormány azért rendelt el országos zárlatot, mert naponta még mindig mintegy kétezer újabb koronavírusos esetet regisztrálnak az országban, és az elhalálozások száma is magas.