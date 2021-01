Jogos, ha más ország is érdeklődik a Szputnyik V iránt – Fidesz–Momentum-vita a járvány utáni Európáról

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány utáni Európa gazdasági helyreállításáról vitatkozott Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője és Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője az Európai Parlament kapcsolattartó irodája által szervezett webináriumon.

A felek között abban egyetértés volt, hogy a jelenlegi koronavírus okozta gazdasági válság több szempontból is más, mint a 2008 utáni nagy gazdasági világválság. De a gazdasági kilábalás lehetőségeiben már voltak nézetkülönbségek a pártok képviselői között.

Gazdasági válság

Győri Enikő fideszes képviselő leszögezte, hogy a magyar álláspont az adócsökkentés pártján áll, mindezt az igazságos tehermegosztás kombinálásával a közös terhek viselését nem az emberekre hárították, hanem a bankoktól és a multicégektől is megkövetelték a szolidaritást.

Amikor az uniós segélyprogramot bejelentették, melyet Cseh Katalin dicsért, addigra a magyar gazdaságvédelmi akcióterv már érvényben volt, tehát az az érv, mely szerint az uniós források segítik ki Magyarországot mintegy pénzesőként, nem állja meg a helyét.

A momentumos politikus úgy gondolja, hogy az európai gazdaság zöldebbé tételéhez járulhat hozzá az uniós mentőcsomag, nem pedig ahhoz, hogy a régi gazdasági modellekhez térjünk vissza. Cseh Katalin továbbá leszögezte: a források oda jussanak, ahol szükség van rájuk, mert ez adja vissza azt a bizalmat, hogy Európa együtt sokkal erősebb legyen.

Vakcinakáosz Brüsszelben

Győri Enikő fideszes képviselő úgy fogalmazott: az a legfontosabb, hogy minél hamarabb oltáshoz jussunk, és mindenki be tudja oltatni magát. De ez nem megy.

Az Európai Unió komoly pénzeket tett a vakcinafejlesztésbe, és most mégsem érkezik a rendelt mennyiség. Az, hogy egy ekkora közösség közösen lépjen a gyártókkal kapcsolatba, teljesen logikus lépés volt, aminek erősebb tárgyalási pozícióval kellene járnia.

Ehelyett azt látjuk, hogy Izrael, az Egyesült Államok és az unióból kilépett Nagy-Britannia is sokkal jobban halad az oltások beadásával. Hogy lehet az, hogy mi szálltunk be a legnagyobb összegekkel a fejlesztésbe, és más országok előrébb tartanak? – tette fel a kérdést.

Ha vannak olyan vakcinák, amelyekkel már milliókat beoltottak, és nem az Európai Unióval szerződött cégekről is szó van, az a helyes hozzáállás, ha az országok érdeklődni kezdenek ezek után a vakcinák után is. Az Európai Gyógyszerügynökségnek ezeket az oltóanyagokat is be kell vizsgálnia és engedélyeznie kell, de a legfontosabb az lenne, hogy végre tegyünk is valamit, ne üljünk ölbe tett kézzel.

Cseh Katalin szerint a magyar kormány kiskapukon keresztül próbál vakcinákhoz jutni, és ezzel eljátssza az emberek oltásba vetett bizalmát. Bevallottan sajtóértesülések alapján vélekedik így a momentumos politikus.

A hirado.hu kérdésére, mely szerint a német kormány is érdeklődik a Szputnyik V orosz vakcina iránt, Cseh Katalin kifejtette: minden olyan vakcinát támogat, amit az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyott, és teljesen jogosnak tartja, ha más országok is érdeklődnek a Szputnyik V iránt.

A momentumos politikus a brüsszeli vakcinakáosz ellenére is úgy gondolja, hogy sokkal könnyebb Brüsszelen keresztül vakcinához jutni. Hozzátette: bízik abban, hogy az Európai Bizottság sikerrel jár a vakcinabeszerzések terén.

Hol tart Európa egy év múlva?

A Fidesz EP-képviselője azt reméli, hogy egy év múlva még a mostani, lassú oltási ütemben is sikerül elérni a teljes átoltottságot, és bízik benne, hogy az unió a sarkára áll. Hangsúlyozta, hogy itt nem arról van szó, hogy Magyarország hepciáskodik, hanem a néppárti frakcióülésen több tagállamból is kemény kritikákat fogalmaznak meg, és fel vannak háborodva, hogy az oltás ilyen lassú ütemben zajlik.

Győri Enikő bízik abban, hogy elkezdünk kilábalni a válságból, ami egy nehéz és fáradságos folyamat lesz, de úgy véli, meglesz annak a gyümölcse, hogy a magyar kormány nem adta alább, kitartott az adócsökkentések és a családtámogatások mellett.

Cseh Katalin, a Momentum politikusa szerint egy év múla a beérkező pénzek jól lesznek elköltve, és reméli, hogy egy boldogabb helyen leszünk. Reméli, hogy a pénzek a megfelelő helyekre kerülnek, és hogy Magyarországon a társadalmi olló kisebbé válik, hogy Európa a nők számára biztonságosabb hellyé válik.